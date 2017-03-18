وايتسايد يقود ميامي لفوز جديد

وبعد أن استهل الموسم بـ11 انتصاراً فقط في مبارياته الـ41 الأولى، حقق ميامي انتفاضة رائعة وحقق 23 فوزاً في مبارياته الـ28 الأخيرة، رافعاً رصيده إلى 34 فوزا مقابل 35 هزيمة.

وصعد ميامي إلى المركز الثامن الأخير المؤهل في المنطقة الشرقية إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" أمام ديترويت بيستونز الذي مني الجمعة بهزيمته الـ36 في 69 مباراة على يد تورونتو رابتورز بنتيجة 75-87.

ويدين ميامي بفوزه الجديد إلى وايتسايد الذي سجل 23 نقطة مع 14 متابعة وأضاف تايلر جونسون 23 نقطة والسلوفيني غوران دراغيتش 19 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة في مباراة نجح خلالها صاحب الأرض بـ59 بالمئة من محاولته.

ولعب الأداء الذي قدمه وايتسايد دوراً في هذه النسبة المميزة لميامي لأنه نجح في 10 من أصل 11 محاولة، لكن الأداء الهجومي لهذا اللاعب لم يكن الشيء الوحيد الذي لفت نظر مدربه ايريك سبويلسترا الذي تحدث عن المساهمة الدفاعية للاعب الارتكاز العملاق، قائلاً "شعرت بأنه حقق سبعة أو ثمانية إعتراضات دفاعية (فعليا ثلاثة). وهذا هو الأمر الأهم... أن يشعروا (الفريق المنافس) بحجمه (تحت السلة)"، في إشارة الى طوله الفارع البالغ 2.13 م.

وتابع "الأهم أن يشعروا بوجوده، أن يشعروا بتأثيره تحت السلة وفي المنطقة الملونة".

وعادل وايتسايد الرقم القياسي المسجل منذ موسم 1991-1992 بإسم اللبناني الأصل روني صيقلي بعدما وصل أو تجاوز حاجز الـ10 في النقاط والمتابعات للمرة الحادية عشر هذا الموسم، ليلعب دوراً أساسياً في الفوز الخامس عشر لفريقه في مبارياته الـ16 الأخيرة بين جمهوره.

لكن فرحة ميامي لم تكتمل لأنه خسر جهود نجمه ديون وايترز الذي تعرض لإصابة في كاحله وترك المباراة قبل 3.24 دقيقة على نهاية الربع الثاني.

وخضع وايترز للفحوصات التي أظهرت بأنه لا يعاني من أي كسر ومن المتوقع بالتالي ألا يغيب طويلا عن الفريق.

ورأى سبويلسترا أن ما حصل مع وايترز "مؤسف. كان بإمكانك أن تشعر برد فعل الجمهور (بعد سقوط اللاعب أرضاً)، وهذا ما شعرنا به نحن أيضاً".

وعلى ملعب "ستايبلس سنتر"، تأكد رسميا غياب لوس إنجليس ليكرز عن الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" للموسم الرابع على التوالي، وذلك بخسارة الفريق الأسطوري الفائز باللقب 16 مرة أمام ضيفه ميلووكي باكس 103-107.

ولحق ليكرز الذي يتذيل ترتيب المنطقة الغربية، ببروكلين نتس متذيل المنطقة الشرقية بعد تلقيه هزيمته الـ49 في 69 مباراة رغم جهود جوردان كلاركسون (21 نقطة) والكرواتي ايفيتسا زوباتش (18 مع 8 متابعات).

وفي المقابل، حقق مليووكي فوزه الـ34 في 68 مباراة بفضل تألق كريس ميدليتون (30 نقطة، بينها 14 في الربع الأخير) واليوناني يانيس انتيتوكونمبو (26 مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة) في مباراة شهدت طرد ثلاثة لاعبين بسبب مشادة خلال الربع الثالث.

وقاد الثنائي جون وول وبرادلي بيل فريقهما واشنطن ويزاردز للفوز على ضيفه شيكاغو بولز 112-107، بعدما حقق الأول 20 تمريرة حاسمة مع 14 متابعات، فيما سجل الثاني 24 نقطة واضاف جيسون سميث 17 نقطة مع 7 متابعات والفرنسي يان ماهينمي 16 نقطة.

وهو الفوز الثاني والأربعون لواشنطن مقابل 26 هزيمة، لكن كاد أن يفلت منه بعدما فرط بفارق الـ19 نقطة الذي فصله عن ضيفه في نهاية الشوط الأول وسمح للأخير بالعودة الى اجواء اللقاء بعد أن عجز عن إحتواء بروك لوبيز (25 نقطة مع 12 متابعة) وجيمي باتلر (28 نقطة مع 5 متابعات و5 تمريرات حاسمة) والإسباني نيكولا ميروتيتش (15 نقطة مع 7 متابعات).

لكنه حافظ على رباطة جأشه وتمكن في نهاية المطاف من إلحاق الهزيمة الـ37 بشيكاغو في 69 مباراة والعودة إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين على التوالي، بفضل اوتو بورتر ووول إذ سجل كل منهما رميتين حرتين في آخر 19 ثانية عندما كانت النتيجة 108-107 لمصلحة فريقهما إثر ثلاثية من باتلر.

-41 نقطة لهاردن-

وعلى ملعب "سموثي كينغ سنتر"، لم يكن تألق جيمس هاردن كافياً لتجنيب فريقه هيوستن روكتس الهزيمة أمام مضيفه نيو أورليانز بيليكنز 112-128.

وقدم هاردن مباراة رائعة بتسجيله 41 نقطة مع 14 متابعة و11 تمريرة حاسمة لكن هيوستن الذي ضمن تأهله إلى البلاي أوف بصحبة غولدن ستايت ووريرز وسان انتونيو سبيرز، مني في نهاية المطاف بهزيمته الثانية والعشرين (مقابل 47 فوزاً).

ويدين نيو أورليانز بفوزه الـ28 في 69 مباراة إلى سولومون هيل وانتوني ديفيس، إذ سجل الأول 30 نقطة والثاني 24 مع 14 متابعة.

وفي نيويورك، عوض جاي كراودر غياب ايزياه توماس (اصابة في الركبة) عن بوسطن سلتيكس وقاد الأخير للفوز على مضيفه بروكلين نتس 98-95، بتسجيله 24 نقطة مع 12 متابعة.

وعزز بوسطن بفوزه الـ44 في 69 مباراة مركزه الثاني في المنطقة الشرقية خلف كليفلاند كافالييرز حامل اللقب (45 فوزا في 67 مباراة).

وتغلب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على دالاس مافريكس 116-74، وأورلاندو ماجيك على فينيكس صنز 109-103.