واشنطن يجرّ بوسطن سلتيكس لمباراة فاصلة

وأدرك واشنطن التعادل 3-3، وجر بوسطن إلى مباراة سابعة فاصلة الاثنين على ملعب الأخير لكسر هذا التعادل وتحديد هوية الفريق الذي سيقابل في نهائي المنطقة كليفلاند كافالييرز بطل المسابقة الذي لم يخسر اي مباراة في البلاي اوف على غرار وصيفه غولدن ستايت ووريرز في المنطقة الغربية (8 انتصارات متتالية).

وكان جون وول صاحب الفضل الكبير في هذا الفوز بعد أن سجل في ما يشبه المعجزة، رمية ثلاثية قبل أقل من أربع ثوان من نهاية الوقت الأصلي عندما كان فريقه متخلفاً بفارق سلة 89-91.

وسيطر واشنطن في البداية على مجريات المباراة مستفيداً من القوة البدنية للاعبيه، وانهى الربع الأول 22-17، ثم تقدم في الثاني بفارق 10 نقاط (40-30) قبل أن ينتفض لاعبو بوسطن ويسجلوا 12 نقطة متتالية مقابل نقطة واحدة لأصحاب الأرض، فانهوا الشوط الأول متقدمين بفارق نقطة واحدة 42-41 (الربع الثاني 25-19 لمصلحتهم).

وتابع بوسطن تفوقه النسبي وأنهى الربع الثالث 27-25 موسعاً إلى 3 نقاط الفارق الذي لم يكن مريحاً على الاطلاق بل كان قابلاً للكسر في أي لحظة وهذا ما حصل عندما سنحت الفرصة مع تسديدة جون وول الثلاثية الأخيرة.

وكان وول (22 نقطة) وبرادلي بيل (33 نقطة) افضل المسجلين في صفوف واشنطن، فيما لعب ماركيف موريس (16 نقطة و11 متابعة) والبولندي مارسين غورتات (4 نقاط و13 متابعة) دوراً رئيسياً في الدفاع.

وعلى الطرف الأخر، سجل كل من ايفيري برادلي وصانع الألعاب ايزاياه توماس 27 نقطة مع 7 متابعات للأخير، وأضاف آل هورفورد 20 نقطة لبوسطن، صاحب افضل سجل في المنطقة الشرقية خلال الموسم المنتظم (53 فوزاً مقابل 29 خسارة).

-رسالة مزدوجة-

وقفز صانع الألعاب الشاب وول (26 عاماً) بعد الرمية الأخيرة على طاولة تسجيل النقاط، "لا يمكن الوقوف هنا، المباراة السابعة ستكون الأهم في مسيرتي"، مخاطباً أنصار فريقه "كانت هذه (الحركة) لإظهار حبنا واحترامنا لكم وللتعبير عن رغبتنا بالقتال حتى اللحظة الأخيرة".

ووجه وول أيضاً رسالة إلى الفريق الخصم الذي وصل لاعبوه إلى صالة "فيرزيون سنتر" مرتدين اللباس الأسود الكامل تعبيراً عن حزنهم على الفريق المضيف معتقدين بأنهم سيحققون الفوز الرابع وبطاقة التأهل إلى النهائي.

وقال: "لا تأتون إلى مدينتي وكأنكم ستشاركون في جنازتي. لدي المزيد من العنفوان وعملت الكثير من أجل أن أقف هنا".

من جانبه، اعتبر برادلي بيل أفضل مسجل في المباراة "أن سلسلة من هذا النوع لا يمكن أن تنتهي الا بمباراة سابعة فاضلة".

ورد ايزاياه توماس "المباريات التي تحمل الرقم 7 هي التي تسمح بكتابة أجمل الصفحات في مسيرة أي لاعب".

ويلتقي بوسطن وواشنطن لأول مرة في البلاي أوف منذ 1984، وحقق كل منهما انتصاراته الثلاثة على أرضه، وامتلك واشنطن ويزاردز فرصة بلوغ نهائي منطقته لأول مرة منذ 1979، لكن كفة الاحصاءات تميل لمصلحة بوسطن الذي لم يخسر على ملعبه في البلاي أوف هذا الموسم.

وقال مدرب بوسطن براد ستيفنز "قاتلنا كما يجب في مباراة ندية ومثيرة بين فريقين جميلين، لكن الفارق صنعته تسديدة وول الرائعة والذي أرفع له القبعة احتراماً".

من جانبه، أبدى مدرب واشنطن سكوت بروكس اعجابه بأداء وول وقال "أنه لاعب فائز، ما يهمه هو أن يلعب للفوز دائماً دون الالتفات إلى أي شيء يتعلق بشخصه".