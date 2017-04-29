واشنطن وبوسطن يلحقان بركب المتأهلين

ويتأهل إلى الدور الثاني الفريق الذي يسبق منافسه إلى تحقيق 4 انتصارات في سلسلة من 7 مباريات.

في المنطقة الشرقية، حسم واشنطن تأهله بفوزه على أتلانتا هوكس 115-99 في المباراة السادسة، وحذا بوسطن حذوه بفوزه على شيكاغو بولز 105-83.

وسيتواجه بوسطن وواشنطن في الدور الثاني، علماً بأن بوسطن كان صاحب أفضل سجل في الدور الأول ضمن المنطقة الشرقية، متفوقاً على كليفلاند كافالييرز بطل الموسم الماضي.

وانضم بوسطن وواشنطن في الدور الثاني من الأدوار الاقصائية إلى فرق كليفلاند كافالييرز وتورونتو رابتورز وسان أنطونيو سبيرز وهيوستن روكتس وغولدن ستايت ووريرز التي سبق أن حسمت تأهلها.

ونجح بوسطن في تحويل تأخره أمام شيكاغو من صفر-2 إلى 4-2، فبعد خسارته المباراتين الاوليين على أرضه، انتفض وهزمه في أربع مباريات متتالية ليستعيد المستوى الذي قدمه في الدور المنتظم من البطولة.

وعلق نجم بوسطن آل هورفورد على ما حصل مع فريقه في الدور الأول من البلاي اوف بالقول "لم نكن بمستوانا في المباراتين الأوليين".

من جهته، قال مدرب بوسطن براد ستيفنز "أنا فخور بفريقي وبتماسك اللاعبين".

وخاض صانع العاب بوسطن ايزياه توماس مباريات البلاي اوف الست برغم المأساة التي لحقت به بوفاة شقيقته شاينا. ويشارك توماس بتشييعها السبت في مسقط رأسه تاكوما.

وكانت شقيقة توماس قضت في حادث سير اثر فقدانها السيطرة على سيارتها في 15 نيسان/أبريل عن عمر 22 سنة.

وكان توماس (28 عاماً) قاد بوسطن إلى صدارة المنطقة الشرقية في الدور المنتظم، للمرة الأولى منذ احرز الفريق لقبه الـ 17 القياسي في الدوري عام 2008. وبلغ معدله في المباراة الواحدة هذا الموسم 28.9 نقطة و5.9 تمريرات حاسمة.

واكتفى توماس بتسجيل 12 نقطة، واضاف اليها 5 متابعات و6 تمريرات حاسمة في 26 دقيقة شارك فيها، لكن زميله افيري برادلي كان الافضل في الفريق بتسجيله 23 نقطة.

ونجح نجم شيكاغو جيمي باتلر في 23 نقطة أيضا مع 7 متابعات برغم آلام في الركبة.

ويلتقي بوسطن مع واشنطن في الدور الثاني من البلاي أوف بحثاً عن التأهل إلى نهائي المنطقة الشرقية.

وصحيح أن واشنطن حجز بطاقته للمرة الثالثة في المواسم الاربعة الماضية، الا أن المرة الأخيرة التي اجتاز فيها الدور الثاني من الأدوار الاقصائية كانت في 1979.

وتألق نجم واشنطن جون وول بتسجيله 42 نقطة (رقم شخصي في البلاي اوف) منها 19 نقطة في الربع الأخير، كما حقق 8 تمريرات حاسمة، في حين سجل لأتلانتا بول ميلساب 31 نقطة مع 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة ودنيس شرودر 26 نقطة نجح في 10 تمريرات حاسمة.

وقال وول "لدينا ثقة بأنفسنا، لقد قاتلنا طوال الموسم للوصول إلى هنا".

وتبقى بطاقة واحدة الى الدور الثاني من المنطقة الغربية يتنافس عليها لوس انجليس كليبرز ويوتا جاز الأحد على ملعب الأول.

وفرض لوس أنجليس كليبرز مباراة سابعة حاسمة على يوتا جاز بعد أن عادله 3-3 بفوزه في المباراة السادسة 98-93.

29 نقطة

وقال كريس بول نجم كليبرز "مصيرنا بات في أيدينا، ولكن سبق لهم أن تغلبوا علينا في ملعبنا".

وسجل بول 29 نقطة ونجح في 8 تمريرات حاسمة. وبرز في صفوف يوتا كل من غوردو هايارد (31 نقطة و7 متابعات و4 تمريرات حاسمة) وجورج هيل (22 نقطة).

وتعرض لاعب يوتا الفرنسي رودي غوبير إلى التواء في كاحله الأيمن في الربع الثالث، وهو الذي غاب عن المباراتين الأوليين للاصابة، وبدا مدرب الفريق كوين سنايدر غير متأكد من مشاركته في المباراة الحاسمة الأحد.