هيوستن روكتس يهزم أوكلاهوما ويصل للفوز الـ51

عزز روكتس موقعه في المركز الثالث على لائحة ترتيب فرق المجموعة الغربية محققاً بذلك فوزه الرابع على التوالي وكان قد تغلب السبت على نيو أورليانز بيليكانز 117-107.

وسيطر روكتس على أحداث اللقاء تماماً حيث تغلب في أرباع الثلاثة الأولى (37-31 ) ( 42-28) (34-29) فيما حاول أوكلاهوما الانتفاض في الربع الرابع والأخير الذي حسمه لصالحه (24-37) إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعديل أوضاعه في اللقاء.

ورغم الخسارة برز من ثاندر راسل وستبروك بتسجيله 39 نقطة وإهدائه 13 تمريرة حاسمة فيما كان لو ويلامس أفضل المسجلين في روكتس بتسجيله 31 نقطة فيما أهدى نجم الفريق جيمس هاردن زملائه 12 تمريرة حاسمة.

وضمن المجموعة الشرقية فاز شيكاغو بولز على ميلووكي باكس 109-94 محققاً الفوز رقم 35 مقابل 39 خسارة، فيما كانت هذه هي الخسارة الأولى لباكس بعد 3 انتصارات متتالية علماً بأنها الهزيمة رقم 36 في مسيرته في البطولة.