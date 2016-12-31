هاردن يواصل إبداعه وتوماس ينضمّ لعظماء بوسطن

استغل هيوستن روكتس بقيادة نجمه جيمس هاردن الإصابات الكثيرة في صفوف منافسه لوس أنجليس كليبرز ليكتسحه بنتيجة 140-116 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ونجح هاردن في تحقيق سابع "تريبل دوبل" له هذا الموسم بتسجيله 30 نقطة و13 متابعة و10 تمريرات حاسمة ليقود فريقه إلى فوز عريض أمام كليبرز الذي غاب عنه نجماه بلاك غريفين وكريس بول.

وتعقدت مهمة كليبرز في الربع الثاني عندما طرد الحكم أوستن ريفرز بديل بول في مركز صناعة اللعب، ثم دوك ريفرز والده ومدربه لينهي هيوستن الشوط الأول بفارق 17 نقطة (74-57).

ونجح كليبرز على الرغم من ذلك في تقليص الفارق في الربع الثالث إلى 6 نقاط بفضل تألق رايموند فلتون الذي سجّل 26 نقطة في المباراة، لكنّ الكلمة الأخيرة كانت لهيوستن بفضل مونتريزل هاريل الذي سجل 13 نقطة في الربع الأخير من أصل 29 في المباراة.

ورفع هيوستن رصيده من الانتصارات إلى 25 مقابل 9 هزائم، في حين تلقى كليبرز خسارته السادسة على التوالي.

ودخل إيزاياه توماس تاريخ نادي بوسطن سلتيكس بتسجيله 52 نقطة (رقم قياسي شخصي) ليقود فريقه إلى الفوز على ميامي هيت 117-114، وكان توماس سجّل رقمه القياسي السابق قبل 10 أيام فقط (44 نقطة).

لاعبان فقط سجّلا معدّلاً أكبر من النقاط في تاريخ بوسطن وهما لاري بيرد (60 عام 1985 و53 عام 1983)، وكيفن كاهالي (56 نقطة عام 1985).

وبالتالي بات توماس (1.75 م) أول لاعب في صفوف سلتيكس يتخطى حاجز الخمسين نقطة منذ أسطورة الفريق لاري بيرد عام 1985، وللمفارقة فإنّ توماس لم يقم بأي تمريرة حاسمة في هذه المباراة على الرغم من كونه صانع ألعاب فريقه!

وأشاد المدرب براد ستيفنس بتوماس في قوله: "ما قام به ايزياه مدهش حقاً، لا أجد الكلمات المناسبة. خاض مباراة مثالية وكنّا في وضعية صعبة وقد انتشلنا من الخسارة".

وفي المباريات الأخرى، فاز أتلانتا هوكس على ديترويت بيستونز 105-98، وغولدن ستايت ووريزر على بورتلاند ترايل بلايزرز 108-99، وسان أنطونيو سبيرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 110-94، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على دنفر ناغتس 124-122، ونيو أورليانز على نيويورك نيكس 104-92، ومينيسوتا تمبروولفز على ميلووكي باكس 116-99، وواشنطن ويزاردز على بروكلين نتس 118-95، وإنديانا بيسرز على شيكاغو بولز 111-101.