نيويورك نيكس يستعيد نكهة الفوز على ملعبه

فبعد أربع هزائم توالياً على ملعبه "ماديسون سكوير غاردن"، حقق نيويورك فوزاً معنوياً الأحد على سان أنطونيو أحد المرشحين لاحراز اللقب هذا الموسم وأحد أفضل الفرق التي تحقق نتائج جيدة خارج ملعبها إلى جانب غولدن ستايت ووريرز وصيف الموسم الماضي.

واذا كان كاهوي لينارد تألق في صفوف سبيرز الذي تقدم في احدى الفترات بفارق 12 نقطة (48-36) وسجل 36 نقطة، الا أن زميله الفرنسي طوني باركر لم يسجل واكتفى بأربع تمريرات حاسمة.

في المقابل، رد نجم نيويورك نيكس كارميلو أنطوني الذي يريد رئيس النادي المدرب السابق فيل جاكسون التخلي عنه، بأفضل طريقة ممكنة مسجلاً 25 نقطة منها 21 في الشوط الثاني وثلاثية مهمة في الثواني الأخيرة.

وقال أنطوني الذي تخطى نجم الفريق السابق تشارلز باركلي ليصبح صاحب المركز الخامس والعشرين في ترتيب هدافي فريقه "خضنا مباراة كاملة وتميزنا بالقتال هجوماً ودفاعاً وهو امر نادر هذا الموسم".

ورداً على التقارير عن رغبة جاكسون، المدرب السابق للوس أنجليس لايكرز وشيكاغو بولز، قال أنطوني "أنا هنا للعب كرة السلة، محاولاً التمتع بلعبة كرة السلة، كل ما يجري خارج الملعب لا يعنيني".

أما مدرب نيويورك نيكس جف هورناسيك فقال "أعتقد بأن ثقة اللاعبين ببعضهم البعض ظهرت مساء اليوم".

في المقابل تأسف مدرب سان أنطونيو غريغ بوبوفيتش لعدم قدرة لاعبيه على التعامل مع مقاربة نيويورك نيكس، قائلاً "اعتمد الفريق المنافس على العامل البدني وضغط علينا بقوة، وأعتقد بأن لاعبي فريقي لم يتعاملوا مع هذا الأمر بذكاء".

وعلى رغم فوزه الثالث والعشرين هذا الموسم والسابع منذ مطلع السنة الحالية، بقي نيكس في المركز الثاني عشر في المجموعة الشرقية، علماً أنه تلقى 33 خسارة هذا الموسم.

وكان نادي نيويورك نيكس مادة دسمة للصحف المحلية الأسبوع الماضي بعدما منع تشارلز اوكلي أحد نجومه السابقين من دخول الملعب بعد انتقاده المستمر لمالك النادي جيمس دولان.

وفي رسالة دعم لأوكلي قام المخرج الشهير سبايك لي أحد أبرز أنصار نيوروك نيكس بمتابعة المباراة وهو يرتدي قميصاً كتب عليه اسم أوكلي وانتقد بدوره دولان بقوله "لماذا قول كل هذا الكلام عن أوكلي، لم القول عنه بأنه قد يكون مدمناً الكحول؟ أي لاعب كبير سيأتي إلى هنا بعد الآن؟".

-بيستونز يقلب تخلفه-

وفي تورونتو، قلب ديترويت بيتسونز تخلفه بفارق 16 نقطة أمام تورونتو رابتورز إلى فوز بفارق نقطة واحدة 102-101.

وتألق في صفوف الفائز كنتافيوس كالدويل بول الذي سجل خمساً من نقاطه الـ 21 في الدقيقة الأخيرة. ونجح كادلويل في منح فريقه الفوز برمية ثلاثية قبل نهاية المباراة بـ 13 ثانية.

وحقق ديترويت فوزه السادس والعشرين هذا الموسم في مقابل 29 خسارة، بينما مني تورونتو، رابع المنطقة الشرقية، بخسارته الثالثة والعشرين في مقابل 32 انتصاراً.

إلى ذلك، ساهم اندرو ويغينز وكارل أنطوني تاونز في فوز فريقهما مينيسوتا تمبروولفز على شيكاغو بولز 117-89، بتسجيل الأول 27 نقطة والثاني 22 نقطة.

وخاض بولز المباراة في غياب لاعبيه الأساسيين جيمي باتلر ودواين وايد بالاضافة إلى عدم مشاركة نيكولا ميروتيتش وبول زيسبر.

يذكر ان مدرب مينيوستا الحالي توم تيبودو سبق له الاشراف على شيكاغو بولز وترك منصبه في أجواء عدائية.

ومني شيكاغو بهزيمته التاسعة والعشرين هذا الموسم في مقابل 26 فوزاً، بينما حقق مينيسوتا فوزه الحادي والعشرين مقابل 34 خسارة.

وفي المباراة الأخيرة، فاز ساكرامنتو كينغز على نيو أورليانز بيليكانز 105-99، على رغم تسجيل نجم الخاسر انطوني دايفس 32 نقطة.

وحقق ساكرامنتو فوزه الثالث والعشرين هذا الموسم مقابل 32 خسارة، بينما مني نيو اورليانز بخسارته الرابعة والثلاثين مقابل 21 فوزاً.