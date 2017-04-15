نيكس يفتح باب الرحيل أمام أنطوني

وقال جاكسون، المدرب السابق الذي يحمل الرقم القياسي لعدد ألقاب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مساء الجمعة "لم نتمكن من الفوز بوجود أنطوني على أرض الملعب".

أضاف "أعتقد أنه بالنظر إلى الطريقة التي يعتمدها الفريق، اللاعب سيقدم أداء أفضل في مكان آخر، اذا أضاف موهبته إلى فريق آخر حيث يمكنه الفوز أو المنافسة على اللقب".

وكشف "قلت لكارميلو لا ترغب في إنهاء مسيرتك من دون إحراز لقب"، مضيفاً "لم أنتقده أبداً، كل ما قلته أنه كان يحتفظ بالكرة أطول من اللازم، وهذا الأمر هو حقيقة".

وأوضح جاكسون (71 عاماً) أن النادي النيويوركي أجرى خلال الموسم مفاوضات مع عدد من الأندية لانتقال أنطوني (32 عاماً)، الا أن أياً منها "لم تتجاوب مع المعايير التي وضعها" اللاعب.

ويدافع أنطوني عن ألوان نيكس منذ شباط/فبراير 2011 ويمتد عقده حتى موسم 2018-2019، ويتقاضى بموجبه 26 مليون دولار سنوياً.

وأنهى نيكس الموسم المنتظم في المركز 12 في المنطقة الشرقية ويغيب عن الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" التي تنطلق السبت، وذلك للموسم الرابع توالياً.

وبلغ معدل أنطوني خلال الموسم 22.4 نقاط و5.9 متابعات في المباراة، بتراجع عن أرقامه مطلع مسيرته مع دنفر ناغتس (2003).

وكان اللاعب نفسه أبقى الغموض حول مستقبله مع النادي هذا الأسبوع، اذ قال "أرغب في البقاء، لكنني أرغب أيضاً بأن تتغير بعض الأمور، لاسيما الحالة الذهنية".

أضاف: "من أجل الفوز، يجب أن تكون الحالة الذهنية ملائمة لذلك".

وسبق لأنطوني إحراز الذهبية الأولمبية مع منتخب بلاده ثلاث مرات، الا أنه لم يحرز لقب دوري كرة السلة الأميركي.