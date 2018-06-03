نهائي دوري كرة السلة الامريكي NBA 2018 بث مباشر

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة الدور النهائي الحاسم بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر الاثنين مع المباراة الثانية من الدور النهائي بين العملاقين غولدن ستيت ووريرز حامل اللقب ووصيفه في الموسم الماضي كليفلاند كافالييرز، وكان ووريرز قد حقق فوزاً مثيراً في المواجهة الأولى ضمن الدور النهائي (124-114)، علماً بأن الفريق الذي يتمكن من الفوز أولاً بأربع مباريات في الدور النهائي يتوج بلقب البطولة.

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراة فجر الاثنين مع القناتين الناقلتين وكل تفاصيل البث المباشر :