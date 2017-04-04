مينيسوتا يُربك حسابات بورتلاند

وكانت المباراة مقررة في السادس من آذار/مارس لكنها تأجلت حفاظا على صحة اللاعبين بعد أن جعل التكييف الكثيف أرضية الصالة زلقة وغير صالحة في تلك الليلة.

وألحق مينيسوتا صاحب المركز الثاني عشر في المنطقة الغربية (31 انتصارا مقابل 45 هزيمة) والذي خرج من دائرة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل الثماني إلى الأدوار الاقصائية، الخسارة الأولى ببورتلاند منذ 21 آذار/مارس والـ39 في البطولة (مقابل 38 فوزا) وأبقاه على لائحة الانتظار في المركز الثامن.

وقطع مينيسوتا سلسلة ناجحة من سبعة انتصارات متتالية لبورتلاند الذي مني بخسارته الثانية في آخر 10 مباريات، وباتت مهمته صعبة في الفترة المقبلة حيث سيخوض ثلاث مباريات الثلاث التالية ضد فرق ضمنت تأهلها أولها الثلاثاء ضد يوتا جاز ما قد يمنح دنفر ناغتس التاسع (36 مقابل 40) فرصة جدية لمنافسته على البطاقة الأخيرة.

لكن فرصة التأهل لا تزال قائمة بالنسبة إلى بورتلاند في حال استطاع أن يثأر لخسارته عندما يستضيف الخميس مينيسوتا في صالته "مودا سنتر".

وأحسن كارل انطوني تاونز قيادة مينيسوتا إلى الفوز الشرفي بتسجيله 34 نقطة مع 12 متابعة، وعاونه في إنجاز المهمة كل من اندرو ويغينز (29 نقطة) والإسباني ريكي ريبو الذي قام بدور دفاعي هائل (16 متابعة) مع تسجيل 11 نقطة.

وعلى الطرف الآخر، كان داميان ليلارد (25 نقطة) والفاروق امينو (20 نقطة و7 متابعات) وماوريس هاركليس (17 نقطة و8 متابعات) وسي دجيه ماكولوم (17 نقطة) الافضل في صفوف بورتلاند.

وأنهى بورتلاند الشوط الأول متقدماً بفارق 8 نقاط 57-49 (الربع الأول 23-29 والثاني 34-20) ثم وسعه خلال الربع الثالث الى 12 نقطة، لكن لاعبيه لم يحسنوا الحفاظ على هذا التقدم حتى النهاية فخسروه 26-37 وتخلفوا في نهايته بفارق 3 نقاط قبل أن يحسموا الحصة الأخيرة في مصلحتهم بفارق سلة واحدة (26-24).

وتقدم مينيسوتا بفارق 4 نقاط 110-106 قبل 35 ثانية بعد سلتين "دانك" للفاروق امينو، لكن ويغنز قلص الفارق الى نقطة واحدة قبل 4.9 ثوان مانحا بورتلاند فرصة أخيرة ذهبت هباء لأن جرس نهاية اللقاء كان الأسرع.

