معاناة غولدن ستايت متواصلة في غياب دورانت

وهي الخسارة الثانية على التوالي والرابعة لغولدن ستايت ووريرز في مبارياته الست الأخيرة وبات مهدداً في صدارة الدوري والمنطقة الغربية من سان أنطونيو سبيرز مطارده المباشر وخصمه المقبل.

وبعد خسارته أمام بوسطن سلتيكس (86-99) الأربعاء الماضي، حاول لاعبو غولدن ستايت ووريرز طيلة المباراة تفادي الخسارة وكانوا قاب قوسين أو أدنى من انتزاع الفوز في الثواني الأخيرة بيد أنّ نجمهم ستيفن كوري أهدر رميته قبل 5 ثوان من النهاية.

وسجّل كوري 26 نقطة في المباراة بيد أنّ معاناته وعلى غير العادة كما في الأسبوعين الأخيرين، استمرت في الرميات الثلاثية (نجح في واحدة من أصل 8 محاولات).

وامتزجت مشاعر كوري بين الفخر والخيبة، فبالنقاط الـ26 التي سجلها تمكن من تخطي عدد النقاط التي سجلها والد ديل في مشواره في الدوري الأميركي للمحترفين (12682 نقطة)، لكنه أهدر سلة الفوز في الثواني الأخيرة.

وأضاف كلاي طومسون 30 نقطة لكن ذلك لم يكن كافياً لتفادي الخسارة الثالثة عشرة هذا الموسم واستمر تأثره الكبير بغياب نجمه كيفن دورانت الغائب بسبب الإصابة إلى أجل غير مسمى.

وفاز ووريرز بمباراتين فقط منذ تعرض دورانت إلى الإصابة في ركبته في 28 شباط/فبراير الماضي.

ويحل ووريرز ضيفاً على سبيرز مساء اليوم في قمة بين أفضل فريقين في المنطقة الغربية والدوري والتي قد تكون نقطة تحول في الموسم في حال فاز أصحاب الأرض.

وقال كوري أفضل لاعب في الدوري في العامين الأخيرين: "نحن نعاني منذ غياب دورانت بسبب روزنامتنا".

وخاض ووريرز منذ 23 شباط/فبراير 10 مباريات بينها 6 خارج القواعد.

ويحل ووريرز ضيفاً على سبيرز مساء اليوم في قمة بين أفضل فريقين في المنطقة الغربية والدوري والتي قد تكون نقطة تحول في الموسم في حال فاز أصحاب الأرض.

وقرّر مدرب ووريرز ستيف كير مواجهة سبيرز السبت في غياب كوري وطومسون ودرايموند غرين، وقال: "هؤلاء اللاعبين خاضوا مباريات كثيرة وهم بحاجة إلى الراحة (...) هذا سيريحهم وسيستفيدون من 3 أيام لإعادة شحن بطارياتهم، إنه الوقت المثالي للقيام بذلك، وأتحمل كامل المسؤولية".

ويواجه ووريرز خطر التعرض للخسارة الثالثة على التوالي في الدوري المنتظم للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013، لكنّ كوري قال: "الموسم لا يزال طويلاً والأكثر أهمية هو استعادة الإيقاع الجيّد لخوض البلاي أوف".

وأضاف: "الجميع يتابع نتائجنا بالتدقيق كل مساء، وخسارة المباريات واردة".

من جهته، يخوض سبيرز الذي كان تعرض الخميس لخسارته الأولى منذ شهر وكانت أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر (92-102)، المباراة في غياب هدافهم كاوي ليونارد بسبب الإصابة في كتفه، فيما يحوم الشك حول مشاركة صانع ألعابه الفرنسي طوني باركر.

في المقابل، نجح مينيسوتا تمبروولفز الذي لم يفز على أرضه على غولدن ستايت ووريرز منذ عام 2011، في تحقيق الفوز الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة ودخل صراع المنافسة على المركز الثامن في المنطقة الغربية برصيد 27 فوزاً مقابل 37 خسارة.



الفوز 500 لدانتوني كمدرب

وحقق هيوستن روكتس انتصاراً ثميناً على مضيفه شيكاغو بولز 115-94 ومنح مدربه مايك دانتوني فوزه الـ500 في مسيرته التدريبية في الدوري الأميركي للمحترفين.

ولحق دانتوني بغريغ بوبوفيتش ودوك ريفرز وريك كارلايزل ونات ماكميلان الذين سبقوه إلى هذا الإنجاز.

وأعرب دانتوني عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال: "كنت قريباً منه منذ فترة. أشرفت على تدريب بعض الأندية الجيّدة، ولكن هذا هو أحد أفضلها".

ويدين هيوستن بفوزه إلى جيمس هاردن صاحب 19 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة.

واحتاج واشنطن ويزاردز إلى التمديد للفوز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 130-122، وألحق تشارلوت هورنتس خسارة مذلة بضيفه على أورلاندو ماجيك 121-81.

وفي باقي المباريات، فاز دالاس مافريكس على ضيفه بروكلين نتس 105-96، وأتلانتا هوكس على ضيفه تورونتو رابتورز 105-99، ودنفر ناغتس على ضيفه بوسطن سلتيكس 119-99، وميلووكي باكس على إنديانا بيسرز 99-85.