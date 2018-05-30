مشاركة لوف مع كليفلاند كافالييرز غير مؤكدة

وغاب لوف عن المباراة الأخيرة لكليفلاند في نهائي المنطقة الشرقية ضد بوسطن سلتيكس، والتي انتهت بفوز فريقه وضمانه بلوغ الدور النهائي بعد حسم السلسلة لصالحه 4-3. وكان لوف قد تعرض للاصابة في المباراة السادسة إثر اصطدام "بالرأس" مع لاعب بوسطن جايسون تايتوم، وغاب عن المباراة الحاسمة التي أقيمت الأحد.

ويستعد كليفلاند بدءاً من غد الخميس، لملاقاة حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز في الدور النهائي، والذي يجمع الفريقين للعام الرابع تواليا.

ولم يحسم لو ما اذا كان اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، سيكون جاهزاً لخوض المباراة الأولى (من سبع ممكنة) التي تقام على ملعب ووريرز.

وقال لو "هو لا يزال في مسار التعافي من الارتجاج" جراء الاصطدام، مضيفاً "بالنسبة إلى جاهزيته للخميس، لا زلنا غير واثقين".

ويعد لوف من العناصر الأساسيين في كليفلاند ومسانداً قوياً لنجمه الأبرز ليبرون جيمس. وحقق اللاعب معدلات في الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" هذا الموسم، وصلت إلى 13,9 نقطة و10 متابعات في المباراة.

وسبق للوف أن عانى من احتكاكات بالرأس مع لاعبين آخرين، أبعدته عن مباريات عدة في مراحل سابقة، منها في آذار/مارس الماضي، إضافة إلى المباراة الثانية في الدور النهائي لعام 2016.

