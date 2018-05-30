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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

مشاركة لوف مع كليفلاند كافالييرز غير مؤكدة

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أعلن مدرب نادي كليفلاند كافالييرز تايرون لو أن مشاركة لاعبه كيفن لوف في المباراة الأولى في الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الخميس، غير مؤكدة، في ظل استمرار تعافيه من إصابة في الرأس.

AFP

 

وغاب لوف عن المباراة الأخيرة لكليفلاند في نهائي المنطقة الشرقية ضد بوسطن سلتيكس، والتي انتهت بفوز فريقه وضمانه بلوغ الدور النهائي بعد حسم السلسلة لصالحه 4-3. وكان لوف قد تعرض للاصابة في المباراة السادسة إثر اصطدام "بالرأس" مع لاعب بوسطن جايسون تايتوم، وغاب عن المباراة الحاسمة التي أقيمت الأحد.

ويستعد كليفلاند بدءاً من غد الخميس، لملاقاة حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز في الدور النهائي، والذي يجمع الفريقين للعام الرابع تواليا.

ولم يحسم لو ما اذا كان اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، سيكون جاهزاً لخوض المباراة الأولى (من سبع ممكنة) التي تقام على ملعب ووريرز.

وقال لو "هو لا يزال في مسار التعافي من الارتجاج" جراء الاصطدام، مضيفاً "بالنسبة إلى جاهزيته للخميس، لا زلنا غير واثقين".

ويعد لوف من العناصر الأساسيين في كليفلاند ومسانداً قوياً لنجمه الأبرز ليبرون جيمس. وحقق اللاعب معدلات في الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" هذا الموسم، وصلت إلى 13,9 نقطة و10 متابعات في المباراة.

وسبق للوف أن عانى من احتكاكات بالرأس مع لاعبين آخرين، أبعدته عن مباريات عدة في مراحل سابقة، منها في آذار/مارس الماضي، إضافة إلى المباراة الثانية في الدور النهائي لعام 2016.
 

كليفلاند كافالييرز كيفن لوف
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