مدرب كافالييرز: "خسارتنا أمام ووريرز كانت مؤلمة"

قال تايرون لو مدرب كليفلاند كافالييرز إن الخسارة 124-114 أمام غولدن ستايت ووريرز في المباراة الأولى للدور النهائي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين كانت مؤلمة لكنها قدمت مؤشرات على كيفية التفوق على حامل اللقب.

وكان كافالييرز يتقدم قبل أقل من دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي يوم الخميس لكن لولا فشل جيه آر سميث في استغلال كرة مرتدة في الربع الرابع لكان يمكن للمباراة أن تنتهي بنتيجة أخرى.

وتمكن كافالييرز من تهدئة إيقاع اللعب وسجل العملاق ليبرون جيمس 51 نقطة وكان على وشك قيادة الفريق للانتصار الثمين.

وقال لو للصحفيين "كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا. لعبنا بشكل رائع من أجل الفوز لكن ذلك لم يحدث، ثقة اللاعبين لم تهتز. رأينا ما نحتاج إلى فعله وكيف ينبغي أن يكون مستوانا لكي نفوز لذلك فنحن نملك الخطة والآن يجب تنفيذ ذلك على أعلى مستوى".

وستكون الفرصة متاحة أمام كافالييرز للتعويض وإدراك التعادل في السلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، عند إقامة المباراة الثانية في أوكلاند يوم الأحد.



