مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر الأربعاء مع مواجهة من الوزن الثقيل ستجمع بين بوسطن سيلتكس وكليفلاند كافالييرز.

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراة الأربعاء مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :