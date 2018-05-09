العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

من قبل

يتواصل التشويق في الدور الثاني من البلاي أوف ضمن مباريات الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة.

Reuters

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر الخميس مع المواجهة الحاسمة والمرتقبة بين فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وبوسطن سلتيكس، إذ أن بوسطن سلتيكس يتقدم بثلاثة انتصارات مقابل انتصار وحيد.

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراة الخميس مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :

المباراة

موعد المباراة

القنوات الناقلة

بوسطن سلتيكس x فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

 الخميس 10-5-2018 (03.00)

HD 8 - العربية

HD 13 - الانجليزية
الدوري الأميركي للمحترفين
السابق الدوري الأميركي للمحترفين: غول
اقرأ
الدوري الأميركي للمحترفين: غولدن ستايت وروكتس إلى نهائي الغربية
التالي الدوري الأميركي للمحترفين: ملخ
اقرأ
الدوري الأميركي للمحترفين: ملخص مباراة غولدن ستايت ووريرز وبيليكانز