مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر الخميس مع المواجهة الحاسمة والمرتقبة بين فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وبوسطن سلتيكس، إذ أن بوسطن سلتيكس يتقدم بثلاثة انتصارات مقابل انتصار وحيد.

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراة الخميس مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :