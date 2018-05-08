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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

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يتواصل التشويق في الدور الثاني من البلاي أوف ضمن مباريات الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة.

Reuters

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر الأربعاء مع المواجهة الحاسمة والمرتقبة بين هيوستن روكتس ويوتا جاز، حيث يبدو هيوستن على بعد فوز واحد من نهائي المنطقة الغربية إذ يتقدم روكتس (3-1)، علماًُ بأن الفريق بشكل عام تصدر فرق المجموعة الغربية في الدور الأول برصيد 65 انتصاراً مقابل 58 انتصار لغولدن ستايت حامل اللقب.

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراة  الأربعاء مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :

المباراة

موعد المباراة

القنوات الناقلة

 هيوستن روكتس X يوتا جاز

 الأربعاء 9-5-2018 (3.00)

HD 8 - العربية

HD 13 - الانجليزية
يوتا جاز هيوستن روكتس
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