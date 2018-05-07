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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

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يتواصل التشويق في الدور الثاني من البلاي أوف ضمن مباريات الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة.

Reuters

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر الثلاثاء مع المواجهة الحاسمة والمرتقبة بين كليفلاند كافالييرز وتورونتو رابتورز، إذ أن كافالييرز وصيف حامل اللقب على بعد فوز واحد فقط من بلوغ نهائي المنطقة الشرقية حيث يتقدم بثلاثة انتصارات دون مقابل.

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراة الأحد مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :

المباراة

موعد المباراة

القنوات الناقلة

كليفلاند كافالييرز x تورونتو رابتورز

 الثلاثاء 8-5-2018 (03.30)

HD 7 - العربية

HD 12 - الانجليزية
كليفلاند كافالييرز تورونتو رابتورز
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