مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد مساء الأحد مع مواجهة من الوزن الثقيل ستجمع بين نيو أورلينز بيليكانز وغولدن ستايت ووريورز، علماً ووريورز حامل اللقب يتقدم (2-1) في مجموع مواجهات الفريقين حتى الآن.

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراة الأحد مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :