مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر السبت مع مواجهة من الوزن الثقيل ستجمع بين نيو أورليانز بيليكانز وغولدن ستايت ووريورز.
وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراة السبت مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :
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المباراة
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موعد المباراة
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القنوات الناقلة
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نيو أورليانز بيليكانز x غولدن ستايت ووريورز
|السبت 5-5-2018 على الساعة 3 صباحاً