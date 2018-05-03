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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

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يتواصل التشويق في الدور الثاني من البلاي أوف ضمن مباريات الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة.

Reuters

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر الجمعة مع مواجهة من الوزن الثقيل ستجمع بين تورونتو رابتورز وكليفلاند كافالييرز.

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراة الجمعة مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :

المباراة

موعد المباراة

القنوات الناقلة

تورونتو رابتورز x كليفلاند كافالييرز

 الجمعة 4-5-2018 الساعة الواحدة صباحاً    
 

HD 8 - العربية

 

كليفلاند كافالييرز تورونتو رابتورز الدوري الأميركي للمحترفين
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