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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

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يتواصل التشويق في مرحلة البلاي أوف ضمن مباريات الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة.

Reuters

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر الأربعاء مع مواجهة من الوزن الثقيل ستجمع بين تورونتو رابتورز وكليفلاند كافالييرز.

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراة الأربعاء مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :

المباراة

موعد المباراة

القنوات الناقلة

تورونتو رابتورز x كليفلاند كافالييرز 

 الأربعاء 2-5-2018 الساعة 3 صباحاً

HD 1 - العربية

HD 12- الانجليزية

 

تورونتو رابتورز بلاي أوف الدوري الأميركي للمحترفين كليفلاند كافالييرز
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