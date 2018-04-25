العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

من قبل

يتواصل التشويق في مرحلة البلاي أوف ضمن مباريات الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة.

Reuters

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر الخميس مع مواجهتين عامرتين بالإثارة والندية الأولى ستكون بين كليفلاند كافالييرز وإنديانا بيسرز والفريقان متعادلان حتى الآن بواقع فوزين لكل منهما، فيما ستجمع الثانية بين تورنتو رابتورز وواشنطن ويزاردز ويتواصل الاشتباك بين الفريقين أيضاً نظراً لتعادلهما حتى الآن (2-2).

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراتي الخميس مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :

المباراة

موعد المباراة

القنوات الناقلة

 كليفلاند كافالييرز X إنديانا بيسرز

 الخميس 26 أبريل - 02:00

العربية  HD 8

الإنكليزية HD13

تورنتو رابتورز X واشنطن ويزاردز

 الخميس  26 أبريل - 02:00    
 

العربية والإنكليزية HD 7
كليفلاند كافالييرز إنديانا بيسرز
السابق الدوري الأميركي للمحترفين- بلا
اقرأ
الدوري الأميركي للمحترفين- بلاي اوف: غولدن ستايت وفيلادلفيا الى الدور الثاني
التالي الدوري الأميركي للمحترفين NBA
اقرأ
الدوري الأميركي للمحترفين NBA بلاي اوف 2018: ملخص مباراة واريورز 99 سبيرز 91