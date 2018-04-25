مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر الخميس مع مواجهتين عامرتين بالإثارة والندية الأولى ستكون بين كليفلاند كافالييرز وإنديانا بيسرز والفريقان متعادلان حتى الآن بواقع فوزين لكل منهما، فيما ستجمع الثانية بين تورنتو رابتورز وواشنطن ويزاردز ويتواصل الاشتباك بين الفريقين أيضاً نظراً لتعادلهما حتى الآن (2-2).

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراتي الخميس مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :