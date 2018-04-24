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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

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يتواصل التشويق في مرحلة البلاي أوف ضمن مباريات الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة.

Reuters

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر الأربعاء مع مواجهة بالغة الأهمية بين بوسطن سلتيكس وميلووكي باكس علماً بأن الفريقين متعادلين حتى الآن (2-2)، فيما يلتقي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز مع ميامي هيت في مباراة لن تخلو أيضاً من الإثارة والتشويق إذ يسعى  سفنتي سيكسرز إلى تحقيق الفوز لحسم تأهله بالتالي إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية حيث يتقدم حتى الآن بثلاثة انتصارات مقابل انتصار وحيد لهيت

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراتي الأربعاء مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :

المباراة

موعد المباراة

القنوات الناقلة

 بوسطن سلتيكس X ميلووكي باكس

 الأربعاء  25 أبريل - 02:00

العربية والإنكليزية HD 7

 

 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز X ميامي هيت

 الأربعاء  25 أبريل - 03:00    
 

العربية HD 8

الإنكليزية HD 13
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