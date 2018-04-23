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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

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يتواصل التشويق في مرحلة البلاي أوف ضمن مباريات الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة.

Reuters

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة مع مواجهة من العيار الثقيل بين يوتا جاز وأوكلاهوما سيتي ثاندر، ويتقدم  يوتا جاز بفوزين مقابل انتصار وحيد لأوكلاهوما في إطار سعي الفريقين للتأهل إلى نصف نهائي المنطقة الغربية.

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراة الثلاثاء مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :

المباراة

موعد المباراة

القنوات الناقلة

يوتا جاز x أوكلاهوما سيتي ثاندر

 الثلاثاء 24 أبريل - 05:30

العربية HD 8 - العربية

الانكليزية HD 12 - الانجليزية
الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين يوتا جاز أوكلاهوما سيتي ثاندر
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