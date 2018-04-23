مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة مع مواجهة من العيار الثقيل بين يوتا جاز وأوكلاهوما سيتي ثاندر، ويتقدم يوتا جاز بفوزين مقابل انتصار وحيد لأوكلاهوما في إطار سعي الفريقين للتأهل إلى نصف نهائي المنطقة الغربية.

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراة الثلاثاء مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :