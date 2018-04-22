مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد الأحد مع مواجهتين بالغتي القوة إذ يلتقي ميلواكي بكس مع بوسطن سلتيكس علماً بأن بوسطن متقدم 2-1 حتى الآن، فيما يبدو غولدن ستايت ووريرز على أعتاب التأهل إلى الدور الإقصائي الثاني عندما يلتقي مع سان أنطونيو سبيرز علماً بأن حامل اللقب على بعد فوز واحد فقط من التأهل لنصف نهائي المنطقة الغربية إذ يتقدم حتى الآن (3-0).

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراة الأحد مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :