العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

من قبل

يتواصل التشويق في مرحلة البلاي أوف ضمن مباريات الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة.

Reuters

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد الأحد مع مباراة نيو أورليانز بيليكانز - بورتلاند ترايل بليزيرز.

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراة الأحد مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :

المباراة

موعد المباراة

القنوات الناقلة

نيو أورليانز بيليكانز x بورتلاند ترايل بليزيرز 

 الأحد 22 أبريل - 00:00

العربية HD 1 - العربية

الانكليزية HD 13- الانجليزية

 

بلاي أوف بورتلاند الدوري الأميركي للمحترفين نيو أورليانز بيليكانز
السابق جيمس يريد البحث عن الحلول
اقرأ
جيمس يريد البحث عن الحلول
التالي