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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

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يتواصل التشويق في مرحلة البلاي أوف ضمن مباريات الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة.

Reuters

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

وتمنح beIN مشتركيها أفضلية متابعة قمم الـ"بلاي أوف" بشكل مباشر وحصري إذ سيكون عشاق NBA على موعد فجر السبت مع مباراتي إنديانا بيسرز - كليفلاند كافالييرز وواشنطن ويزاردز - تورونتو رابتورز.

وفيما يلي جدول تفصيلي لمباراتي السبت مع القنوات الناقلة وكل تفاصيل البث المباشر :

المباراة

موعد المباراة

القنوات الناقلة

إنديانا بيسرز x كليفلاند كافالييرز

 السبت 21 أبريل - 2:00

العربية HD 8 - العربية

الانكليزية HD 13- الانجليزية

واشنطن ويزاردز x تورنتو رابترز

 السبت 21 أبريل - 3:00

العربية HD 1 - العربية

الانكليزية HD 12- الانجليزية

 

الدوري الأميركي للمحترفين بث مباشر
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