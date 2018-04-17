مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

وفيما يلي جدول مباريات البث المباشر اليوم في الدوري الأمريكي NBA مرحلة بلاي اوف التي ستشهد ثلاث مباريات ستنقل لكم على شاشة beIN وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.



الدوري الامريكي لكرة السلة NBA 2018 - البث المباشر مرحلة بلاي اوف



مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.



ووصلت مباريات بلاي اوف 2018 إلى يومها الرابع بعد أن تقدم حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز على سان انطونيو سبيرز 2-0 (في المنطقة الغربية) فيما تعادل فيلادلفيا سفينتي سيكسرز على ميامي هيت 1-1 ( في المنطقة الشرقية).

ويشهد فجر الأربعاء 18 ابريل ثلاث مباريات سننقل لكم منها اثنتين ضمن الجولة الثانية لمرحلة بلاي أوف حيث يلعب:

• تورنتو رابترز (1) × واشنطن ويزاردز (0)

• بوسطن سلتيكس (1) × ميلواكي بكس (0)

• بورتلاند ترايل بليزيرز (0) × نيو أورليانز بيليكانز (1)

