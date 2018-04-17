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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

مباريات دوري كرة السلة الامريكي NBA بلاي اوف 2018 بث مباشر

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تزداد مباريات بلاي أوف الدوري الأمريكي لكرة السلة 2018 إثارة وحماساً، كلما تقدمت أيام الأدوار الحاسمة.

AFP

 

 وفيما يلي جدول مباريات البث المباشر اليوم في الدوري الأمريكي NBA مرحلة بلاي اوف التي ستشهد ثلاث مباريات ستنقل لكم على شاشة  beIN وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

 


الدوري الامريكي لكرة السلة NBA 2018 - البث المباشر مرحلة بلاي اوف
 

مباريات كرة السلة الأميركية NBA 2018 مستمرة في حصريتها بالبث المباشر عبر قنوات beIN وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.


ووصلت مباريات بلاي اوف 2018 إلى يومها الرابع بعد أن تقدم حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز على سان انطونيو سبيرز 2-0 (في المنطقة الغربية) فيما تعادل فيلادلفيا سفينتي سيكسرز على ميامي هيت 1-1 ( في المنطقة الشرقية).

ويشهد فجر الأربعاء 18 ابريل ثلاث مباريات سننقل لكم منها اثنتين ضمن الجولة الثانية لمرحلة بلاي أوف حيث يلعب:

•    تورنتو رابترز (1) × واشنطن ويزاردز (0) 
•    بوسطن سلتيكس (1) × ميلواكي بكس (0)
•    بورتلاند ترايل بليزيرز (0) × نيو أورليانز بيليكانز (1)
 

المباراة

موعد المباراة

القنوات الناقلة

 تورنتو رابترز× واشنطن ويزاردز

الأربعاء 18 ابريل -03:00

HD 7 - العربية

HD 12- الانجليزية

بورتلاند ترايل بليزيرز× نيو أورليانز بيليكانز

الأربعاء 18 ابريل -05:30

HD 8 - العربية

13 HD - الإنجليزية
     
NBA بث مباشر
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