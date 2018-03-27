ليكرز يواصل غيابه عن البلاي أوف وفوز رابع لبوسطن



وخرج ليكرز من المنافسة على إحدى البطاقات الثماني للمنطقة الغربية، وسينتهي موسمه في نيسان/أبريل للمرة الخامسة على التوالي مع انتهاء الموسم المنتظم.

ولم يشارك ثاني أكثر الفرق تتويجاً بالألقاب (16 مقابل 17 لبوسطن) في البلاي أوف منذ 2013.

وضمنت سبعة فرق تأهلها حتى الآن إلى البلاي أوف هي تورونتو رابتورز وبوسطن سلتيكس وكليفلاند كافالييرز وصيف البطل وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وانديانا بيسرز (الشرقية) وهيوستن روكتس وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب (الغربية).

وقبل هذه السلسلة السيئة مع رحيل آخر نجومه البارزين كوبي براينت، لم يغب الفريق صاحب القميص الأصفر الشهير عن البلاي أوف إلا خمس مرات في 65 موسماً.

لكن التشكيلة الشابة التي يشرف عليها المدرب الشاب أيضاً لوك والتون، وتضم جوليوس راندل وكايل كوزما ولونزو بول، تبدو واعدة ويحتل الفريق حالياً المركز الحادي عشر في المنطقة الغربية (32 فوزاً و41 خسارة)، وقد يكون الموسم الأفضل له منذ 2013 مع انتهاء الموسم المنتظم.

وشدد والتون بعد المباراة على أن هذا الأمر ليس كافياً، وقال "إننا ننافس من جديد، يمكننا أن نحقق الانتصارات، وهذا كلّ ما طلبناه من الفريق في الوقت الراهن".

فوز رابع توالياً لتشارلوت

وواصل تشارلوت هورنتس محاولاته للظفر بإحدى بطاقات التأهل عن المنطقة الشرقية، وحقق فوزاً صعباً هو الرابع توالياً على حساب ضيفه نيويورك نيكس بعد التمديد 137-128، لكنه بقي في المركز العاشر (34 فوزا و41 خسارة) بفارق كبير عن ميامي هيت الثامن (39 مقابل 35).

وكان الأداء الجماعي السمة البارزة لكلا الفريقين، فحقق 5 لاعبين ما يزيد عن 12 نقطة لنيويورك أبرزهم تراي بورك (42 نقطة و12 تمريرة حاسمة) ومايكل بيزلي (27 نقطة و8 متابعات) وتيم هارداوي جونيور (17 نقطة) والتركي أيناس كانتر (15 نقطة و13 متابعة).

وعلى الطرف الآخر، شارك 10 لاعبين في المباراة فسجل سبعة منهم ما يزيد على 10 نقاط، وكان أفضلهم كيمبا ووكر (31 نقطة) ودوايت هاورد (23 نقطة مع 13 متابعة).

بدوره، حقق بوسطن سلتيكس الذي تصدر المنطقة الشرقية فترة طويلة قبل أن يتنازل عنها لتورونتو رابتورز، فوزه الرابع على التوالي على حساب مضيفه فينيكس صنز متذيل المنطقة الغربية 102-94، رافعاً رصيده إلى 51 انتصاراً (مقابل 23 هزيمة).

وسجل لبوسطن جايسون تاتوم 23 نقطة وماركوس مورس 20 وآل هورفورد 19 نقطة مع 9 متابعات و7 تمريرات، ولفينيكس جوش جاكسون 23 نقطة وتايلور أوليس 19 مع 8 تمريرات وتروي دانيالز (18 نقطة).

وخاض الواعد ماركيل فولتز (19 عاماً) مباراته الخامسة مع فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، والأولى منذ أكتوبر حيث تعرض لإصابة في الكتف غاب بعدها عن 68 مباراة.

وسجل فولتز 10 نقاط مع أربع متابعات و8 تمريرات حاسمة في 14 دقيقة، وساهم مع الكاميروني جويل امبيد (20 نقطة و13 متابعة) في فوز فيلادلفيا على ضيفه دنفر ناغتس 123-104.

وعزز فيلادلفيا الذي ضمن بلوغ البلاي أوف لأول مرة منذ 2012، موقعه في المركز الرابع ضمن المنطقة الشرقية برصيد 43 فوزاً و30 خسارة.

وخسر مينيسوتا تمبروولفز أمام ممفيس غريزليز 93-101.

