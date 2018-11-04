ليكرز يضع حداً لهزائمه المتتالية أمام بورتلاند

وكان بلايزرز حقق 16 فوزاً على التوالي على ليكرز منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2014.

وسجل ليبروس جيمس 28 نقطة ونجح في 7 تمريرات حاسمة وأضاف راجون روندون الذي شارك احتياطياً 17 نقطة و10 تمريرات حاسمة لليكرز الذي تقدم بفارق 17 نقطة في الربع الثالث.

وكاد ليكرز يفرط بهذا التقدم في أواخر المباراة، فبعد أن سجل 16 نقطة من دون رد لمنافسه في الربع الثالث، رد بلايزرز في الربع الأخير مسجلاً 22 نقطة مقابل 8 لليكرز قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق و34 ثانية من دون أن يتمكن من قلب النتيجة لصالحه.

في المقابل، سجل فيكتور أولاديبو رمية ثلاثية قبل ثلاث ثوان من نهاية مباراة فريقه إنديانا بيسرز ضد بوسطن سلتيكس ليمنحه فوزاً دراماتيكيا 102-101.

وتألق أولاديبو في المباراة وسجل فيها 24 نقطة و12 متابعة لبيسرز الذي كان متخلفا بفارق أربع نقاط قبل نهاية المباراة ب37 ثانية.

وعاد جيمس هاردن إلى صفوف هيوستن روكتس بعد غيابه عن مباريات فريقه الثلاث الأخيرة بداعي الاصابة في عضلة الفخذ الخلفية، وقاده إلى الفوز على شيكاغو بولز 96-88 بتسجيله 25 نقطة بينها 11 نقطة توالياً عندما سجل فريقه 15 نقطة مقابل لا شيء لمنافسه في الربع الثالث.

وكان هاردن تعرض للإصابة ضد يوتا جاز في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي فيلادلفيا، تابع الكاميروني جويل إمبييد تألقه بتسجيله 39 نقطة ونجاحه في 17 متابعة ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على ديترويت بيستونز 109-99.

وفي المباريات الأخرى، فاز سان أنطونيو سبيرز على نيو أورليانز بيليكانز 109- 95، وأتلانتا هوكس على ميامي هيت 123-118، وتشارلوت هورنتس على كليفلاند كافالييرز 126-94، ودنفر ناغتس على يوتا جاز 103-88.