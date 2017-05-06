ليبرون يضع كليفلاند على مسافة مباراة من نهائي الشرقية

وقلب سان أنتونيو سبيرز تأخره أمام هيوستن روكتس إلى تقدم 2-1.

وسيكون بمقدور جيمس الذي أضاف 7 تمريرات حاسمة و8 متابعات ورفاقه، حسم المواجهة الأحد على أرض تورونتو، إذ يتأهل إلى النهائي الفائز بأربع مباريات من أصل سبع.

وقال مدرب كليفلاند تايرون لو: "لقد كانت مباراة جيدة لنا من جميع النواحي، المتابعات الهجومية والدفاعية، لذا يجب الحفاظ على ذلك".

ولعب رابتورز من دون موزعه كايل لوري المصاب في كاحله في مباراة الأربعاء، وشارك لوري في عملية التحمية، بيد أنّ كوري جوزيف استهل المباراة بدلاً منه وبقي على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

وتقدم تورونتو بفارق 3 نقاط بين الشوطين، لكن كافالييرز واصل ضغطه في الربع الثالث، ثم سيطر على الرابع.

وتألق جيمس بشكل كبير في الربع الأخير حيث سجل 13 نقطة.

وعانى تورونتو مرة جديدة مع جيمس الذي سجل 39 نقطة في المباراة الثانية وتخطى كريم عبد الجبار نجو المركز الثاني في ترتيب أفضل المسجلين في البلاي أوف.

وقال جيمس الباحث عن نهائي سابع على التوالي في الدوري: "لا يهم أن نتأهل بأربع مباريات نظيفة، بل التركيز على كلّ مباراة، وأن أكون أفضل قائد ممكن لهذا الفريق".

وتابع اللاعب المتوج ثلاث مرات بلقب الدوري: "نحاول التحسن في كل مباراة، نعرف أنه إذا قدمنا أفضل مستوياتنا، يمكننا تحقيق بعض الأمور".

وبرز مع الفائز كيفن لوف صاحب 16 نقطة و13 متابعة، فيما أضاف كايري ايرفينغ 16 نقطة والبديل كايل كورفر 14 بينها 4 ثلاثيات.

ولدى الخاسر، عوض ديمار ديروزان مباراته الثانية السيئة، فسجل 37 نقطة بينها 13 رمية حرة.

وقال مدرب رابتورز دواين كايسي: "أحببت كيف حاربنا والطريقة التي نافس فيها اللاعبون".

وأضاف الليتواني يوناس فالانسيوناس 19 نقطة و8 متابعات لرابتورز ونورمان باول 13.

سبيرز يتقدم من دون باركر

وفي المنطقة الغربية، سجل سان أنتونيو سبيرز 3 ثلاثيات متأخرة حسمت موقعته على أرض هيوستن روكتس 103-92، ليتقدم 2-1 في نصف النهائي، بعد تخلفه في المباراة الافتتاحية.

ولم تكن 43 نقطة سجلها نجم روكتس جيمس هاردن كافية لتجنيب فريقه خسارته الثانية.

وبرز مع الفائز الثنائي لاماركوس أولدريدج (26 نقطة و7 متابعات) وكاوهي لينارد (26 نقطة و10 متابعات و7 تمريرات حاسمة)، فيما أضاف المخضرم الإسباني غاسول 12 نقطة و9 متابعات.

وسجل أولدريدج 12 محاولة من أصل 20 تحت السلة، أي أفضل بكثير من النقاط الأربع التي سجلها خلال فوز هيوستن الكبير في المباراة الأولى.

وقال مدرب سبيرز غريغ بوبوفيتش: "كانت أفضل مبارياته، كان طليقاً بحسب طبيعته الجسدية، تحرك جيداً في الملعب وكان مرتاحاً في التسديد".

ولم ينجح الثلاثي البديل في روكتس البرازيلي نيني هيلاريو واريك غوردون ولو وليامس في تسجيل أكثر من 3 سلات في 19 محاولة.

وعلق هاردن على هذا الأمر: "لقد قاموا بعمل جيد بمضايقة المسددين لدينا وإجباري على إنهاء الهجمات".

وسجل هيوستن بنسبة 36% فقط مقابل 45% لسبيرز.

ولعب سبيرز من دون موزعه الفرنسي المصاب طوني باركر لأول مرة في البلاي أوف منذ 2001.

ولم يسجل الشاب ديجونت موراي (20 عاماً) الذي استهل المباراة بدلاً من باركر في مركز صناعة اللعب، سوى نقطتين في 14 دقيقة.