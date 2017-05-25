ليبرون جيمس سئم من المقارنات مع مايكل جوردان

أكد نجم كليفلاند كافالييرز بطل الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة ليبرون جيمس اليوم الخميس أنه سئم من النقاش الأبدي حول تحديد أفضل لاعب في تاريخ الدوري بينه وبين نجم شيكاغو بولز السابق مايكل جوردان.

ويملك "الملك" جيمس مساء اليوم الخميس في المباراة الخامسة ضمن الدور النهائي للمنطقة الشرقية (نصف نهائي الدوري) أمام بوسطن سلتيكس، فرصة أن يصبح أفضل هداف في الأدوار النهائية في تاريخ الدوري. ويحتاج جيمس إلى 28 نقطة لتخطي الأسطورة جوردان صاحب 5987 نقطة في البلاي أوف في مسيرته الاحترافية.

واعترف جيمس قائلا: "إنه هدف شخصي"، مضيفا "ولكن ليس له أي علاقة بالرغبة في تخطي عدد الألقاب، عدد النقاط المسجلة، عدد كؤوس أفضل لاعب، إنه فقط هدف لأستمر في الحماس وأن يكون لدي الحافز".

وتابع: "أنتم، الصحافيون، اذهبوا لمناقشة من هو أفضل لاعب في التاريخ، ولكنه أمر لا يهمني".

وأردف قائلا: "من المضحك أن النقاش حول مسألة أفضل لاعب في التاريخ لا تتعلق سوى بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، ليس هناك ما يعادلها في دوري كرة القدم الأميركية لمعرفة من هو أفضل لاعب في التاريخ. هناك مارينو، إلواي، مانينغ، برادي، جميعهم لاعبون كبار، يجب أن يكون الأمر ذاته بالنسبة لنا".

وشدد قائلا: "عندما أدخل أرضية الملعب، فلكي أكون الأفضل في كل مساء. محاولة مقارنة لاعبين يمارسون اللعبة في الوقت الحالي مع لاعبين اعتزلوا، أعتقد أنه شيء رائع ولكن عندما نكون عند الحلاق، ولكن أنا، ما أحاول القيام به هو ترك بصمتي في تاريخ كرة السلة وترك إرث يلهم الجيل المقبل من الأطفال".

ويمني جيمس (32 عاما) نفسه بخوض الدور النهائي السابع على التوالي، والثامن في مسيرته الاحترافية التي بدأت عام 2003.

ويتضمن سجله 3 ألقاب (2012 و2013 مع ميامي هيت، و2016 مع كليفلاند كافالييرز) و4 جوائز لأفضل لاعب (2009 و2010 و2012 و2013).

وتوج جوردان بستة ألقاب في الدوري و5 جوائز لأفضل لاعب في التسعينيات مع شيكاغو بولز، وهو رابع أفضل مسجل في التاريخ برصيد 32292 نقطة، فيما يحتل جيمس المركز السابع برصيد 28787 نقطة.

وكان جيمس أعلن صيف 2015 أنه يطارد "شبحا، شبحا كان يلعب مع شيكاغو" دون تسمية جوردان الذي حمل رقمه الشهير 23 منذ بداية مشواره في الدوري.