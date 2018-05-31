العربية
English
Français
كأس العالم روسيا FIFA 2018

الدوري الأميركي للمحترفين

لوف يشارك في المباراة الأولى من النهائي

من قبل

أعلن كليفلاند كافالييرز أن نجمه كيفن لوف سيتمكن من المشاركة بالمباراة الأولى من سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي الخميس ضد غولدن ستايت ووريرز، بعد تخطيه بروتوكول الدوري الخاص بالارتجاج الدماغي.

Reuters

 

وكانت مشاركة لوف في المباراة الأولى (من أصل 7 ممكنة) المقررة على ملعب غولدن ستايت حامل اللقب، موضع شك بسبب إصابة في الرأس أبعدته عن المباراة الأخيرة لكليفلاند في نهائي المنطقة الشرقية ضد بوسطن سلتيكس، والتي انتهت بفوز فريقه وضمانه بلوغ الدور النهائي بعد حسم السلسلة لصالحه 4-3.

وتعرض لوف للإصابة في المباراة السادسة من نهائي المنطقة الشرقية اثر اصطدام "بالرأس" مع لاعب بوسطن جايسون تايتوم.

ويستعد كليفلاند بدءا من الخميس لملاقاة غولدن ستايت في النهائي الذي يجمع الفريقين للعام الرابع تواليا.

ويعد لوف من العناصر الأساسيين في كليفلاند ومساندا قويا لنجمه الأبرز ليبرون جيمس. وحقق اللاعب معدلات في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" هذا الموسم، وصلت إلى 13,9 نقطة و10 متابعات في المباراة.

وسبق للوف أن عانى من احتكاكات بالرأس مع لاعبين آخرين، أبعدته عن مباريات عدة في مراحل سابقة، منها في آذار/مارس الماضي، إضافة الى المباراة الثانية في الدور النهائي لعام 2016.
 

كليفلاند كافالييرز كيفن لوف الدوري الأميركي للمحترفين
السابق الدوري الاميركي للمحترفين: كلا
اقرأ
الدوري الاميركي للمحترفين: كلايفورد مدربا جديدا لأورلاندو
التالي