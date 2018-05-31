لوف يشارك في المباراة الأولى من النهائي

وكانت مشاركة لوف في المباراة الأولى (من أصل 7 ممكنة) المقررة على ملعب غولدن ستايت حامل اللقب، موضع شك بسبب إصابة في الرأس أبعدته عن المباراة الأخيرة لكليفلاند في نهائي المنطقة الشرقية ضد بوسطن سلتيكس، والتي انتهت بفوز فريقه وضمانه بلوغ الدور النهائي بعد حسم السلسلة لصالحه 4-3.

وتعرض لوف للإصابة في المباراة السادسة من نهائي المنطقة الشرقية اثر اصطدام "بالرأس" مع لاعب بوسطن جايسون تايتوم.

ويستعد كليفلاند بدءا من الخميس لملاقاة غولدن ستايت في النهائي الذي يجمع الفريقين للعام الرابع تواليا.

ويعد لوف من العناصر الأساسيين في كليفلاند ومساندا قويا لنجمه الأبرز ليبرون جيمس. وحقق اللاعب معدلات في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" هذا الموسم، وصلت إلى 13,9 نقطة و10 متابعات في المباراة.

وسبق للوف أن عانى من احتكاكات بالرأس مع لاعبين آخرين، أبعدته عن مباريات عدة في مراحل سابقة، منها في آذار/مارس الماضي، إضافة الى المباراة الثانية في الدور النهائي لعام 2016.

