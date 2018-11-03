كوري ودورانت يهديان ووريرز فوزه السابع توالياً

وفي المباراة التي استضافها بطل الموسمين الماضيين على أرضه الجمعة، سجل دورانت 33 نقطة وأضاف 13 متابعة وثلاث تمريرات حاسمة، وكوري 28 نقطة وتسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، ليقودا غولدن ستايت لتحقيق الفوز التاسع له في عشر مباريات هذا الموسم.

وكانت نقطة التحول لمتصدر ترتيب المنطقة الغربية، الربع الأخير من المباراة، بعدما تمكن مينيسوتا من مجاراته خلال الأرباع الثلاثة الأولى والبقاء قريبا من المتوج باللقب ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة.

وأنهى غولدن ستايت الربع الأول متقدما 36-32، مقابل تفوق طفيف لمينيسوتا في الربع الثاني 26-25. وكان تمبروولفز الأفضل في الربع الثالث وأنهاه 29-22، الا أنه تراجع بشكل كبير في الربع الأخير الذي حسمه غولدن ستايت بفارق كبير وصل الى 21 نقطة، وبنتيجة 33-12.

واعتمد غولدن ستايت على الثلاثي كوري أفضل لاعب في الدوري مرتين، ودورانت، وكلاي طومسون مسجل 22 نقطة، منها رميات ثلاثة في الربع الأخير منحت فريقه التقدم 91-89 قبل النهاية بنحو عشر دقائق.

في المقابل، تلقى مينيسوتا خسارته الخامسة في تسع مباريات، وكان أفضل مسجل له أندرو ويغينز مع 22 نقطة وأربع متابعات، بينما أضاف جيمي باتلر 21 نقطة مع ثلاث متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

الا أن مينيسوتا افتقد خدمات نجمه ديريك روز الذي خاض نحو خمس دقائق فقط في الربع الأول سجل فيها ثلاث نقاط، قبل أن يخرج لإصابة في الكاحل. ومن المقرر أن يخضع روز لفحوص من قبل الجهاز الطبي، علما أن إصابته أتت بعد يومين من تسجيله 50 نقطة في سلة يوتا جاز، وهو رقم قياسي في مسيرته، ليقود فريقه للفوز 128-125.

الى ذلك، واصل تورونتو رابتورز تحقيق أفضل بداية له في دوري المحترفين، وحقق الجمعة فوزه الثامن في تسع مباريات، وأتى على حساب مضيفه فينيكس صنز بنتيجة 107-98.

وأدى كاوهي لينارد دورا محوريا في فوز فريقه، اذ سجل 19 نقطة وأضاف ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة، علما أنه تعرض قبل نهاية المباراة بنحو دقيقتين لإصابة طفيفة في القدم، أكد أنها غير خطرة.

وأضاف الليتواني يوناس فالانتسيوناس 16 نقطة وسبع متابعات، ليساهم في تحقيق تورونتو أفضل بداية له في الدوري، وتتفوق على تحقيق سبع انتصارات وخسارتين في مبارياته التسع الأولى في 2014 و2016.

في المقابل، كان الأفضل في صفوف فينيكس آيزياه كانان مع 19 نقطة، علما أن خمسة لاعبين من الفريق سجلوا 10 نقاط على الأقل.

فوز ثانٍ لهيوستن وعودة مرتقبة لهاردن

وفي مباراة أخرى، وضع هيوستن روكتس حدا لسلسلة من أربع هزائم متتالية، وفاز على مضيفه بروكلين نتس بنتيجة 119-111.

واعتمد هيوستن على الرباعي كريس بول، كارميلو أنطوني، كلينت كابيلا وإيريك غوردون الذين سجلوا 103 نقاط من 119.

ومع نقاطه الـ32 التي أضاف إليها سبع متابعات و11 تمريرة حاسمة، قاد كريس بول فريقه لتحقيق فوزه الثاني فقط هذا الموسم في سبع مباريات، علما أن روكتس الذي بلغ الموسم الماضي نهائي المنطقة الغربية، لا يزال يفتقد لخدمات أبرز نجومه جيمس هاردن بسبب الإصابة.

وفي حين كان من المتوقع أن يغيب هاردن لمباراتين فقط، كانت مباراة الجمعة الثالثة تواليا من دونه. وتوقع مدربه مايك دانتوني أن يتمكن أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، من المشاركة على الأقل في جزء من المباراة المقررة السبت ضد شيكاغو بولز.

وفي باقي المباريات، فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على واشنطن ويزاردز 134-111، ونيويورك نيكس على دالاس مافريكس 118-106، ولوس أنجليس كليبيرز على أورلاندو ماجيك 120-95، وممفيس غريزليز على يوتا جاز 110-100، وإنديانا بايسرز على شيكاغو 107-105.