كوري: دائماً هناك وقت للعودة

وأنهى كوري المباراة بتسجيله 27 نقطة بينها 7 ثلاثيات إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة و9 متابعات.

وقال كوري الذي اختير أفضل لاعب في الدوري مرتين "مباراة كرة السلة تستغرق 48 دقيقة"، مضيفاً "بغض النظر عن مدى المستوى المخيب الذي ظهرنا به في الشوط الأول، بغض النظر عن الأداء السيء الذي قدمه الفريق وأنا شخصياً والرميات التي أهدرناها، ثمة دائماً وقت للعودة في النتيجة".

وتابع "بالطبع كنا نفضل ألا نكون في هذا الوضع، لكننا نشطنا بشكل كبير في الربع الثالث وحدثت أشياء جيدة".

وأوضح مدرب غولدن ستايت ووريرز ستيف كير أنه لم يكن هناك أي داع للذعر في الشوط الأول بينما كان ووريرز متأخراً. وقال "حاولت فقط تذكيرهم (اللاعبين) بأن الفارق كان 11 نقطة فقط بنهاية الشوط الأول وهذا يعني دقيقتين. إذا نجحنا في صد الكرة وسجلنا بعض الثلاثيات سنعود في النتيجة".

في المقابل، قال مدرب هيوستن روكتس مايك دانتوني الذي خسر للمرة الثالثة في الدور النهائي للمنطقة الغربية بعد محاولتين فاشلتين على رأس الادارة الفنية لفينيكس صنز "شعرنا بأننا كنا قريبين حقاً من الفوز".

وأصر دانتوني على أنه لا يزال "متفائلاً بالمستقبل. سنواصل طرق الباب على أمل أن يفتح في نهاية المطاف".

في المقابل، أكد نجم هيوستن هاردن أن أداء فريقه في الشوط الثاني للمباراتين السادسة والسابعة كان سبباً في فشله في التأهل.

وقال هاردن "شوط واحد في كرة السلة. في الشوط الثاني للمباراتين السادسة والسابعة، افتقدنا إلى الطاقة التي لعبنا بها في الشوط الأول".

أضاف "إنها خيبة أمل كبيرة"، علماً أن هيوستن كان يسعى لبلوغ نهائي الدوري للمرة الأولى منذ عام 1995، حينما توج باللقب للعام الثاني توالياً.

