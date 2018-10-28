كليفلاند يقيل مدربه بعد 6 هزائم متتالية

وأشارت وسائل إعلام منها شبكة "إي إس بي إن"، الى أن هذا القرار اتخذ السبت عقب الخسارة أمام إنديانا بيسرز (107-119)، مشيرة إلى أن مساعده لاري درو سيتسلم الإدارة الفنية بالوكالة.

وفي ما بدت بأنها بمثابة تأكيد للتقارير، أعرب العديد من اللاعبين عن شكرهم للو، أبرزهم جيمس الذي كتب عبر حسابه على "تويتر"، "تي لو، شكرا على الذكريات، والأهم، شراكتنا التي قدمت الكأس للمدينة/القاعدة الجماهرية التي تستحق. تعرف أين تجدني".

وحذا لاعب كليفلاند كيفن لوف حذو جيمس بكتابته عبر "تويتر" كلمة "شكرا" بالأحرف العريضة، على غرار جاي آر سميث وتريستان تومسون.

وبلغ كليفلاند نهائي الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة بقيادة جيمس، ثلاثة منها بإشراف لو الذي تمكن من إحراز اللقب في 2016.

وخاض كليفلاند الدور النهائي في المرات الأربع ضد غولدن ستايت ووريرز.

وقاد لو (41 عاما) كليفلاند كافالييرز إلى الفوز في 128 مباراة مقابل 83 خسارة منذ تسلم مهام قيادته في كانون الثاني/يناير 2016.