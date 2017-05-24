كليفلاند على بعد فوز من النهائي

في المباراة الرابعة من نصف نهائي المنطقة الشرقية، فاز كليفلاند على أرضه 112-99، وسينتقل إلى ملعب بوسطن الخميس لخوض المباراة الخامسة.

ويتأهل إلى النهائي الفريق الذي يسبق منافسه إلى تحقيق أربعة انتصارات في سبع مباريات.

وكان غولدن ستايت ووريرز الوصيف حجز بطاقته إلى نهائي الدوري للعام الثالث على التوالي بعد اكتساحه سان أنطونيو سبيرز 4-صفر في نهائي المنطقة الغربية.

والتقى غولدن ستايت وكليفلاند في النهائي في النسختين الأخيرتين، فتوج الأول في 2015 والثاني في 2016.

وكان كليفلاند تقدم 2-صفر بعد فوزه على أرض بوسطن في المباراتين الأوليين، لكن الأخير فاجأه في عقر داره في المباراة الثالثة محتفظاً بأمله في المنافسة على التأهل إلى نهائي البطولة.

وكانت الخسارة الأولى لكليفلاند في الأدوار الاقصائية من البطولة بعد 10 انتصارات متتالية هذا الموسم، اذ حسم الدورين السابقين بسهولة بتغلبه على انديانا بيسرز وتورونتو رابتورز 4-صفر.

وكان كليفلاند كافالييرز عادل بعد الفوز الثاني الرقم القياسي في البطولة المسجل باسم لوس أنجليس ليكرز في 1988 و1989 برصيد 13 فوزاً متتالياً في البلاي أوف مع احتساب فوزه في مبارياته الثلاث الاخيرة في نهائي 2016.

وتألق نجم كليفلاند كايري ايرفينغ بشكل لافت في المباراة الرابعة فسجل 42 نقطة منها 21 في الربع الثالث، واستعاد زميله ليبرون جيمس ايقاعه بسجيله 34 نقطة واضاف اليها 5 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

واكتفى جيمس بتسجيل 11 نقطة مع 6 متابعات و6 تمريرات حاسمة في المباراة الثالثة، علماً أن رصيده كان 38 نقطة في المباراة الأولى و30 في الثانية، ليصبح أول لاعب منذ الأسطورة مايكل جوردان يسجل 30 نقطة على الأقل في 8 مباريات على التوالي في البلاي أوف.

وأشاد جيمس بزميله ايرفينغ قائلاً "كان مميزاً. كان ينتظر الفرصة للتألق وكنت سعيد بمشاهدته يحقق ما فعله وأنا على مقاعد البدلاء بعد ارتكابي أربعة أخطاء. لقد ولد لمثل هذه اللحظات".

ولعب كيفن لوف دوراً مهماً من الناحية الدفاعية بالتقاطه 17 متابعة، ونجح أيضاً بتسجيل 17 نقطة.

وعلق لوف على أداء ايرفينع بدوره "يمكنني أن أقول لكم ان كايري ايرفينغ نجح فعلاً بتحقيق شيء مميز هذا المساء".

وتحدث عن تأخر فريقه بفارق 10 نقاط في نهاية الشوط الأول قائلاً "مررنا بظروف مشابهة سابقاً، فلدينا العديد من اللاعبين الذين خاضوا الكثير من المباريات في البلاي أوف ويعرفون كيف يتعاملون مع هذا النوع من الحالات".

ونال إيرفينغ أيضاً اشادة مدرب بوسطن براد ستيفنز الذي اعترف انه كان "لا يصدق".

ولدى بوسطن، كان افيري برادلي أفضل المسجلين برصيد 19 نقطة، وأضاف جاي كراودر 18 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وآل هارفورد 16 نقطة مع 3 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

ويفتقد بوسطن نجمه ايزياه توماس بسبب اصابة تعرض لها في الورك في المباراة الثانية ضد كليفلاند.

وحقق توماس (28 عاماً) أفضل موسم في مسيرته الإحترافية في الدوري الأميركي للمحترفين بمعدل 28،9 نقطة و5،9 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة في الموسم المنتظم.