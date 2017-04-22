كليبرز يفتقد جهود غريفين في باقي الـ"بلاي أوف"

ويأتي نبأ غياب غريفين بعد أقل من 12 ساعة من فوز كليبرز 111-106 على يوتا جاز ليتقدم 2-1 في سلسلة مواجهتهما بالقسم الغربي التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات.

وسيتم إعادة تقييم حالة غريفين عندما يعود الفريق من لوس أنجليس.

وسقط غريفين بشكل خاطئ قبل 3 دقائق و18 ثانية على نهاية الشوط الأول ونقل إلى غرفة فريقه حيث خضع لفحص بالأشعة.

وأحرز غريفين 11 نقطة واستحوذ على 6 كرات مرتدة في 18 دقيقة وفي أول مباراتين في السلسلة أمام جاز بلغ متوسطه 25 نقطة بالإضافة إلى 6 متابعات.

وابتلي اللاعب البالغ عمره 28 عاما بالإصابات في مسيرته وأصيب في المباراة الرابعة ضد بورتلاند تريل بليزرز في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية العام الماضي ولم يشارك مرة أخرى ليخسر فريقه في 6 مباريات.

وغاب غريفين عن 18 مباراة متتالية في وقت سابق هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة في الركبة اليمنى.

وبعد إصابة غريفين تألق كريس بول وقاد كليبرز للفوز بتسجيل 34 نقطة وهو أكبر عدد من النقاط له هذا الموسم إضافة لاستحواذه على 7 كرات مرتدة وتمرير 10 كرات حاسمة.

وشرح بول بعد المباراة كيف سيكون التغيير في هجوم الفريق بعد إصابة غريفين قائلاً: "أحد أبرز التعديلات أننا ربما لن نستطيع اللعب أسفل السلة كثيراً".

وأضاف: "هو لاعب متحرك. نعتمد عليه أسفل السلة فنحن نتحرك ليحصل على مساحة... هو يصنع الفرص أيضاً. هو قائد والشعور يكون مختلفاً عندما لا يكون موجوداً على أرض الملعب".