كليبرز يبقي سطوته على ليكرز و"تريبل دبل" لوستبروك

والفوز هو التاسع عشر لكليبرز في آخر 21 مباراة على ليكرز منذ موسم 2012-2013 وقد تحقق بفضل 29 نقطة و12 متابعة لبلايك غريفين في حين أضاف دياندريه جوردان 14 نقطة و24 متابعة.

وتقدم كليبرز بفارق 23 نقطة في نهاية الربع الثالث ثم وسع الفارق إلى 30 في الربع الأخير قبل أن يتراخى في نهاية المباراة ويسمح لمنافسه بتقليص الفارق إلى 16 نقطة.

وفشل لونزو بول المنتقل إلى ليكرز من خلال الدرافت في حزيران/يونيو 2017 في اختباره الأول واكتفى بتسجيل 3 نقاط فقط.

في المقابل، ساهم الثنائي بول جورج وكارميلو أنطوني المنضم حديثاً إلى صفوف أوكلاهوما سيتي ثاندر بالإضافة إلى نجم الفريق راسل ويستبروك في تسجيل 71 نقطة ليقودوا فريقهم إلى فوز ساحق على نيويورك نيكس 105-85.

واستمر وستبروك في هوايته المفضلة بتسجيل "تريبل دوبل" وحقق 21 نقطة و16 تمريرة حاسمة و10 متابعات، في حين أضاف جورج 28 نقطة وأنطوني 22.

وكان وستبروك حطم الموسم الماضي الرقم القياسي في "تريبل دوبل" الذي كان صامداً بحوزة أوسكار روبرتسون منذ عام 1962 بتسجيله 42 منها.

أمّا أفضل مسجّل في صفوف نيويورك نيكس فكان اللاتفي كريستابس بورزينغيس بـ31 نقطة و12 متابعة. أمّا اللاعب الآخر في صفوف نيويورك الذي سجل 10 نقاط فهو إينيس كانتر.

وكان أنطوني انتقل من نيويورك نيكس بالذات خلال الصيف بعد أن أمضى في صفوفه سبعة مواسم وقال بعد المباراة: "سارت كل الأمور بشكل جيد. الشيء الأهم هو التواجد هنا وبدء مغامرة جديدة. إنه فصل جديد في مسيرتي".

وقال جورج: "كلنا يلعب من أجل الآخر. لا أحد يكترث من يسجل. نريد الاستمتاع ببعضنا البعض وهذا كل ما في الأمر".

وفي مباراة ثالثة، تغلب تورونتو رابتورز على شيكاغو بولز 117-100 بفضل 23 نقطة و15 متابعة لليتواني جوناس فالانسيوناس، في حين أضاف سي جي مايلز 22 نقطة.