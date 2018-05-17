واعتبر بول بأن فريقه "كان أكثر قتالية وأكثر تركيزًا من المباراة الأولى. كان يتعين علينا الفوز بالمباراة الثانية بأي ثمن".

وأوضح "المباراة الثالثة ستكون في غاية الأهمية لأننا سنخوضها في أجواء صعبة".

وكان لسان حال جيمس هاردن مماثلاً بقوله "إنه جهد الفريق بأكمله. لقد لعبنا بقوة وبذكاء اكبر من المباراة الأولى. هذا هو الفارق الوحيد".

وتابع "تميزنا بالروح القتالية من الناحية الدفاعية. لكن في المقابل ارتكبنا بعض الأخطاء التي يمكن تحسينها".

أما مدرب الفريق مايك دانطوني فأكد بأن فريقه الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات في الموسم العادي (65) لم يقم بتغيير استراتيجيته في المباراة الثانية وقال "لم نقم بتغيير أسلوب لعبنا. كل ما في الأمر بأن لاعبي الفريق خاضوا مباراة أفضل وحافظوا على تفوقهم لفترة أطول".

اما ستيف كير مدرب غولدن ستايت فقال "اعطيناهم الثقة من خلال خسارتنا للعديد من الكرات والتسديدات السهلة لكن يجب توجيه التهنئة اليهم، لقد لعبوا بشكل جيد واعتمدوا على عامل اللياقة البدنية وكانوا أكثر ثقة من المباراة الأولى".

وأضاف " في هذا النوع من المواجهات بين فريقين موهوبين، فإن الروح القتالية والرغبة في الفوز تكون الفارق في بعض الأحيان وكان الفريق المنافس أقوى منا في الناحيتين".

وتابع "لقد رفع جميع أفراد الفريق من مستواهم، أما نحن فكنا بطيئين وبالتالي لقد نلنا ما نستحقه بكل بساطة".