كازنس من ساكرامنتو إلى نيو أورليانز

وسيلعب كازنس إلى جانب انطوني ديفيس الذي اختير الأحد افضل لاعب في مباراة كل النجوم التقليدية السنوية بعد تسجيله 52 نقطة (رقم قياسي) ومساهمته في فوز المنطقة الغربية على الشرقية 192-182.

وبرر المدير العام لساكرامنتو ونائب رئيس النادي النجم الصربي السابق فلادي ديفاتش هذه الصفقة بالقول "حان الوقت لإجراء تغيير، وأعتقد بأن هذا هو التوجه الأفضل لنادينا".

وتشمل صفقة التبادل رحيل كازنس والجناح اومري كاسبي إلى نيو اورليانز مقابل حصول ساكرامنتو على بودي هيلد وتيريك ايفانز ولانغستون غالواي إضافة إلى نيله حق بيليكنز في الجولتين الأولى والثانية من "درافت 2017" لاختيار لاعبين من خارج الولايات المتحدة أو دوري الجامعات.

وسيعزز انضمام كازنس الذي سجل 27.8 نقطة كمعدل وسطي في المباراة الواحدة على مدى سبع سنوات، هجوم نيو اورليانز الذي يعتمد بنسبة كبيرة على ديفيس (معدل وسطي 27.7 نقطة).

ويحتل نيو اورليانز حاليا المركز الحادي عشر في ترتيب المنطقة الغربية (23 فوزا مقابل 34 خسارة)، علماً بأن الفرق الثمانية الأولى تتأهل إلى البلاي اوف.

