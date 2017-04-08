فينيكس يحرم وستبروك من انجاز تاريخي

وفي المباراة التي خسرها فريقه 99-120، أضاع وستبروك (28 عاماً) للمباراة الثانية توالياً، فرصة تحطيم الرقم القياسي للاعب أوسكار روبرتسون (41 "تريبل دبل" في موسم 1961-1962)، فاكتفى الجمعة بتسجيل 23 نقطة وتحقيق 12 متابعة وثماني تمريرات حاسمة، علماً أنّه أضاع محاولاته الـ 12 الأولى للتسجيل.

إلا أن وستبروك حقق على رغم ذلك انجازاً في تلك المباراة، إذ بات اللاعب الثاني في تاريخ الدوري يحقق معدل "تريبل دبل" على مدى الموسم، إذ بات معدله في مباريات هذا الموسم 31,7 نقاط، 10,7 متابعات، و10,4 تمريرات حاسمة.

وكان وستبروك عادل الرقم القياسي الاثنين في فوز فريقه على ميلووكي باكس 110-79، إلا أنه فشل في الانفراد به أيضاً الأربعاء في المباراة التي فاز فيها فريقه على ممفيس غريزليز 103-100، وهي مباراة كان يحتاج فيها فقط إلى متابعة واحدة لتحقيق الرقم.

وتتبقى لوستبروك ثلاث مباريات من الموسم العادي لتحطيم الرقم.

ولم يقدم وستبروك في مباراة الجمعة أداءه المعهود لاسيما في الشوط الأول، إذ أضاع الكرة خمس مرات في الربع الأول، منها ثلاث مرات في الدقائق الثلاث الأولى. وفي المراحل الأخيرة من الربع الرابع، بدا فينيكس مصراً على عدم إتاحة الفرصة لوستبروك لتحطيم الرقم القياسي على ملعبه، إذ لجأ مراراً إلى ارتكاب الأخطاء بحق لاعبي أوكلاهوما لوقف الهجمات، على رغم تفوقه في النتيجة.

وكانت مباراة الجمعة الأسوأ هذا الموسم لوستبروك على صعيد نجاحه في التسجيل، إذ حقق 6 رميات من أصل 25 محاولة، وبعد المباراة، انتقل اللاعب مباشرة إلى ملعب خاص بالتمرين، بدلاً من التحدث الى الصحافيين في المؤتمر الذي عادة ما يلي المباراة.

وهو الفوز الثالث والعشرين فقط هذا الموسم في مقابل 57 خسارة لفينيكس الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب المنطقة الغربية، بينما مني أوكلاهوما الذي ضمن تأهله إلى الأدوار النهائية ("بلاي أوف") بخسارته الـ 34 مقابل 45 فوزاً.

خسارة كليفلاند

وتلقى حامل اللقب ومتصدر ترتيب المنطقة الشرقية كليفلاند كافالييرز خسارة أمام ضيفه اتلانتا هوكس 110-114، على رغم أن الأخير خاض المباراة في غياب أربعة من لاعبيه الأساسيين.

ومكّن الفوز الـ 41 لأتلانتا الفريق من التقدم إلى المركز الخامس في ترتيب المنطقة الشرقية على حساب ميلووكي باكس، من دون أن يكون ضامناً بعد لمركزه في الأدوار النهائية.

كما تعني خسارة كليفلاند أنّه بات يتصدر بفارق فوز واحد فقط عن بوسطن سلتيكس (50 فوزاً و29 خسارة)، ما يبقي المنافسة على صدارة المنطقة الشرقية، ويحرم كليفلاند إراحة نجومه قبل أسبوع من انطلاق "البلاي أوف".

وأتت هذه الخسارة بعد أربعة انتصارات متتالية لكليفلاند آخرها على حساب مطارده سلتيكس الأربعاء (114-91).

وقال مدرب كليفلاند تايرون لو بعد الخسارة: "كانت مباراة سيئة من جهتنا، لا يوجد تبريرات أخرى، لم نأخذ المنافس على محمل الجد".

وتفوق أتلانتا على كليفلاند ونجمه ليبرون جيمس، بفضل الثنائي تيم هارداواي (22 نقطة) ولاعب كليفلاند السابق مايك دنليفي (20).

وشكل الربع الأخير نقطة تحوّل أساسية في المباراة، إذ تفوق أتلانتا خلاله 17-2.

ولم تحل النقاط الـ 27 التي سجلها جيمس دون تلقي فريقه الخسارة الـ 28 له هذا الموسم (مقابل 51 فوزاً)، لاسيما وأنّ الفريق ككل سجل تسع تسديدات ثلاثية فقط من أصل 36 محاولة.

وأضاف زميل جيمس كايري إيرفينغ 18 نقطة، إلا أنّه أثار القلق بسبب ركبته اليسرى التي سبق أن أجرى لها عملية جراحية عام 2015، وهو أمضى الربع الثالث على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك بشكل متواضع في الربع الأخير.

وقبل أسبوع من انطلاق منافسات الأدوار النهائية، لا تزال المنافسة قائمة في المنطقة الشرقية على البطاقات الأربع الأخيرة المؤهلة.

ويبدو أنّ حظوظ ميامي هيت التاسع تضاءلت بخسارته الجمعة أمام تورونتو رابتورز الثالث 94-96، إذ بات في رصيد هيت 38 فوزاً (مقابل 41 خسارة)، أي أقل بانتصار عن شيكاغو بولز (الثامن) وانديانا بايسرز (السابع).

وفاز سان أنتونيو سبيرز ثاني المجموعة الغربية على دالاس مافريكس 102-89 بفضل 27 نقطة من لاعبه الشاب براين فوربس، في ظلّ غياب ثلاثة من لاعبيه الأساسيين هم كاوهي لينار ولاماركوس ألدريدج والإسباني باو غاسول للراحة، بينما بقي الفرنسي طوني باركر على مقاعد الاحتياط.

وفي باقي المباريات، فاز دنفر ناغتس على نيو أورليانز بيليكانز 122-106، ويوتا جاز على مينيسوتا تمبروولفز 120-113، وممفيس غريزليز على نيويورك نيكس 101-88، وديترويت بيستونز على هيوستن روكتس 114-109، ولوس آنجلس ليكرز على ساكرامنتو كينغز 98-94.