العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

فيلادلفيا يواصل سلسلته المبهرة

من قبل
Reuters

حقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزه الرابع عشر على التوالي وجاء على حساب دالاس مافريكس 109-97 الأحد في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

 

وعادل فيلادلفيا بالتالي رقمه القياسي في الانتصارات المتتالية الذي حققه في موسم 1982-1983، حين قاده نجمه يوليوس إرفينغ إلى لقب البطولة.

وعزز فيلادلفيا مركزه الثالث في المنطقة الشرقية (50 فوزاً و30 خسارة) أمام كليفلاند كافالييرز (49 فوزاً و31 خسارة).

وتعود الخسارة الأخيرة لفيلادلفيا إلى 13 آذار/مارس.

يذكر أنّ فيلادلفيا سيخوض بدءاً من السبت الدور الأول من البلاي أوف للمرة الأولى منذ 2012.

برز من الفائز جاي. جاي. ريديك (18 نقطة) وبن سيمونز (16 نقطة)، ومن الخاسر هاريسون بارنز (21 نقطة) ودنيس سميث (20 نقطة مع 5 متابعات و11 تمريرة حاسمة).

واستمر غياب نجم فيلادلفيا جويل إمبييد الذي يتعافى من عملية جراحية لمعالجة كسر في الوجه.

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
السابق دنفر يقضي على آمال كليبيرز بال
اقرأ
دنفر يقضي على آمال كليبيرز بالبلاي أوف
التالي