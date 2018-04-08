فيلادلفيا يواصل سلسلته المبهرة

وعادل فيلادلفيا بالتالي رقمه القياسي في الانتصارات المتتالية الذي حققه في موسم 1982-1983، حين قاده نجمه يوليوس إرفينغ إلى لقب البطولة.

وعزز فيلادلفيا مركزه الثالث في المنطقة الشرقية (50 فوزاً و30 خسارة) أمام كليفلاند كافالييرز (49 فوزاً و31 خسارة).

وتعود الخسارة الأخيرة لفيلادلفيا إلى 13 آذار/مارس.

يذكر أنّ فيلادلفيا سيخوض بدءاً من السبت الدور الأول من البلاي أوف للمرة الأولى منذ 2012.

برز من الفائز جاي. جاي. ريديك (18 نقطة) وبن سيمونز (16 نقطة)، ومن الخاسر هاريسون بارنز (21 نقطة) ودنيس سميث (20 نقطة مع 5 متابعات و11 تمريرة حاسمة).

واستمر غياب نجم فيلادلفيا جويل إمبييد الذي يتعافى من عملية جراحية لمعالجة كسر في الوجه.