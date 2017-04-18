فوز ثان على التوالي لكليفلاند وسبيرز في بلاي أوف الـ NBA

وتغلب الأول على إنديانا بيسرز 117-111 والثاني على ممفيس غريزليز 96-82 الاثنين.

على ملعب "كويكن لونز آرينا"، أكد كليفلاند بأن الأدوار الإقصائية تختلف عن مباريات الموسم المنتظم الذي عانى البطل في مراحله الأخيرة ما تسبب بتنازله عن صدارة المنطقة الشرقية لمصلحة بوسطن سلتيكس، وذلك رغم أنه كان قريباً من التفريط بفوز بدا سهلاً بعدما سمح لإنديانا بالعودة إلى اللقاء.

واستفاد فريق المدرب تايرون لو على أكمل وجه من عامل أفضلية الملعب بتحقيقه فوزه الثاني بين جماهيره بفضل كايري إيرفينغ الذي تعملق بتسجيله 37 نقطة في مباراة كادت أن تفلت من فريقه بعدما إنهار في الربع الأخير (21-33)، لكنه حافظ على رباطة جأشه وخرج في النهاية بفوزه العاشر توالياً في الدور الأول من البلاي أوف.

وبدا حامل اللقب في طريقه لفوز سهل بعدما وصل الفارق بينه وبين ضيفه إلى 18 نقطة في نهاية الربع الثالث، إلا أن إنديانا عاد من بعيد وقلصه حتى أربع نقاط في آخر دقيقة.

لكن "الملك" ليبرون جيمس ورفاقه عرفوا كيف يترجمون الرميات الحرة التي حصلوا عليها في الثواني الأخيرة، ما مهد الطريق أمامهم للانتقال الخميس إلى ملعب إنديانا وهم في المقدمة 2-صفر بفضل المجهود الذي قدمه كيفن لوف أيضاً بتسجيله 27 نقطة، فيما ساهم جيمس الذي يحقق فوزه الـ19 توالياً في الدور الأول من البلاي أوف، بـ25 نقطة مع 10 متابعات و7 تمريرات تمريرات حاسمة.

والفوز في البلاي أوف هو ما يهم بغض النظر عن الطريقة التي تحقق بها بحسب ما أكد "الملك" ليبرون جيمس الذي قال بعد المباراة "نحن قريبون من المستوى الذي يمكننا أن نصل إليه. سنكتشف الحلول. أفضل أن نكون متقدمين بفارق 18 نقطة ثم نهدر هذا التقدم على ألا نتقدم بتاتاً"، معتبراً بأن فريقه اقترب من الوصول إلى مستواه الحقيقي.

وكان الربع الثالث مفصلياً في اللقاء، إذ استفاد كليفلاند من تفوقه تحت السلة وتعمد التركيز على ايصال الكرة إلى لوف الذي سجل 10 نقاط متتالية وانتزع خطأ هجومياً من لانس ستيفنسون في غضون دقيقتين فقط، ما سمح لفريقه بالتقدم 89-70.

وأنهى إيرفينغ الربع الثالث بسلة ثلاثية سجلها فوق ستيفنسون ثم جاهر بذلك في وجه الأخير لثوان بعد إطلاق صافرة نهاية الربع.

وقال مدرب إنديانا نايت ماكميلان "فقدنا رباطة جأشنا في الربع الثالث ولعبنا بطريقة عشوائية. لم نتمالك أعصابنا خلال هذا الربع الثالث. وكان هذا الأمر مؤثراً جداً" على النتيجة النهائية للقاء الذي عاد فريقه إلى أجوائه ونجح في تقليص الفارق حتى 6 نقاط 109-113 بسلة ثلاثية من بول جورج في آخر 20 ثانية.

لكن كليفلاند عرف كيف يتعامل مع الوضع وتفوق في نهاية المطاف على منافسه الذي برز في صفوفه بول جورج بتسجيله 32 نقطة وأضاف جيف تيغ 23، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب فريقهما الانتقال إلى ملعبه وهو متخلف صفر-2 لاسيما في ظل احصائيات كليفلاند الذي بلغ الدور الثاني في 12 مناسبة من أصل 12 عندما أنهى المباراتين الأوليين (من أصل سبع ممكنة) لصالحه.

37 نقطة أيضاً لليونارد

وفي المنطقة الغربية وعلى ملعب "أي تي أند تي سنتر"، حذا سان أنطونيو، الساعي إلى استعادة اللقب الذي توج به للمرة الخامسة والأخيرة عام 2014، حذو كليفلاند وأنهى مباراته الثانية بين جماهيره لمصلحته بتغلبه على ممفيس 96-82 في مباراة تقدم طيلة فتراتها باستثناء 13 ثانية فقط.

ويدين فريق المدرب غريغ بوبوفيتش بفوزه العاشر توالياً في الأدوار الإقصائية على ممفيس إلى كاوهي لينارد الذي قدم أفضل مباراة له في البلاي أوف بتسجيله 37 نقطة مع 11 متابعة، وهو مهد الطريق أمام فريقه للسيطرة على المباراة عندما نجح في محاولاته الثلاث الأولى وأضاف أربع رميات حرة، ما سمح لصاحب الأرض بالتقدم بفارق 13 نقطة في مستهل اللقاء.

ووصل الفارق بين سان أنطونيو وضيفه إلى 26 نقطة في الشوط الأول، ثم حافظ رجال بوبوفيتش على هذه الأفضلية حتى صافرة النهاية رغم محاولات ممفيس الذي تفوق على مضيفه 34-19 في الدقائق الـ16 الأولى من الشوط الثاني بفضل 21 نقطة من الإسباني مارك غاسول وزاك راندولف.

وقلص ممفيس الفارق إلى 4 نقاط 71-75 لكن سان أنطونيو رد بثلاثيتين من الفرنسي توني باركر (15 نقطة) والإسباني باو غاسول (10 نقاط مع 5 متابعات) الذي كان يتواجه مع شقيقه مارك، ما سمح له بتوسيع الفارق مجدداً ثم حافظ على هذه الأفضلية حتى صافرة النهاية.

وتنتقل السلسلة الخميس والسبت إلى ملعب ممفيس الذي برز في صفوفه مايك كونلي (24 نقطة مع 8 متابعات) وراندولف (18 نقطة مع 10 متابعات).