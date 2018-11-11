غولدن ستايت يفوز بغياب كوري وتورونتو يسقط نيكس

وتمكن غولدن ستايت، في غياب إثنين من أبرز لاعبيه بسبب الإصابة، ستيفن كوري أفضل لاعب في الدوري مرتين، ودرايموند غرين، من تحقيق الفوز الحادي عشر له في 13 مباراة هذا الموسم.

وتجاوز متصدر ترتيب المنطقة الغربية، خسارته الخميس أمام ميلووكي باكس والتي كانت الأولى له بعد ثمانية انتصارات متتالية.

وتعرض كوري في تلك المباراة لإصابة في منطقة الفخذ، أبعدته عن مباراة السبت على ملعب فريقه في قاعة "أوراكل أرينا" بمدينة أوكلاند.

وفي غياب كوري، كان كيفن دورانت على الموعد مجدداً، مع 28 نقطة وخمس متابعات و11 تمريرة حاسمة، وأضاف كوين كوك 27 نقطة هي الأعلى له هذا الموسم، وكلاي طومسون 24 نقطة.

في المقابل، كان جو هاريس الأفضل في صفوف بروكلين مع 24 نقطة، بينما اكتفى كاريس ليفيرت بتسجيل أربع نقاط فقط في 20 دقيقة.

وأنهى غولدن ستايت سلسلة من ثلاث انتصارات متتالية لبروكلين، وكبده الخسارة السابعة في 13 مباراة.

ولم يمنح غولدن ستايت منافسه فرصة كبيرة في المباراة، إذ أنّ التقدم الأكبر الذي حققه بروكلين كان بست نقاط في الجزء الأول من الربع الأول، قبل أن يوسع ووريرز الفارق تدريجاً، والذي وصل إلى 24 نقطة في الربع الأخير، قبل أن يقلصه الضيوف بنهاية المباراة.

وفي مقابل نجاح متصدر ترتيب المنطقة الغربية، واصل متصدر الشرقية تورونتو رابتورز بدايته اللافتة لهذا الموسم، وحقق الفوز الثاني عشر له في 13 مباراة، وذلك على حساب ضيفه نيويورك نيكس.

وكان الأفضل في تورونتو باسكال سياكام الذي سجل 23 نقطة هي الأعلى في مسيرته، وأضاف ثلاث متابعات وتمريرتين، بينما ساهم كاوهي لينارد بـ12 نقطة وسبع متابعات وثلاث تمريرات.

في المقابل، كان الأفضل في صفوف نيويورك تيم هارداواي جونيور مع 27 نقطة وأربع متابعات وتمريرتين حاسمتين، بينما أضاف التركي إنس كانتر 15 نقطة و15 متابعة.

وخسر ميلووكي السبت أمام مضيفه لوس أنجليس كليبيرز بعد مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 128-126 بعد التمديد، بفضل محاولة ناجحة للاعب لوس أنجليس لو وليامس قبل نهاية الشوط الإضافي بـ 1,3 ثانية.

وكان الأفضل في صفوف الفائز، لاعبه مونترزل هاريل الذي شارك كبديل وسجل 26 نقطة وحقق تسع متابعات وتمريرة حاسمة، بينما أضاف زميله باتريك بيفيرلي 21 نقطة وخمس متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

وكان الأفضل في صفوف ميلووكي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو مع 27 نقطة و18 متابعة.

وعلى رغم أن خمسة من لاعبي ميلووكي سجلوا 14 نقطة على الأقل، إلا أنّ ذلك لم يكن كافياً لتفادي تلقي فريقهم الخسارة الثالثة له هذا الموسم في 12 مباراة، والثانية في آخر ثلاث مباريات.

وصنع لوس أنجليس بداية فارقاً مريحاً وصل في ختام الربع الأول إلى تسع نقاط، إلا أنّ ميلووكي رد بقوة في الثاني وأنهاه 40-29 لصالحه.

وفي الربع الثالث، عادت الأفضلية الى كليبيرز الذي تفوق 27-20، قبل أن يجر ميلووكي المباراة إلى شوط إضافي بإنهائه الربع الأخير 35-30.

وتمكن ميلووكي من معادلة النتيجة في الوقت الأصلي بفضل رمية ثلاثيو لإريك بليدسو قبل نهاية المباراة بنحو ست ثوان.

أما القطب الثاني لمدينة لوس أنجليس، ليكرز، فقاده النجم ليبرون جيمس إلى الفوز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 101-86.

وكان جيمس الأفضل في صفوف فريقه مع 25 نقطة، ليقوده إلى تحقيق الفوز السادس في 12 مباراة، على حساب ساكرامنتو الذي كان أفضل مسجل له دي آرون فوكس مع 21 نقطة.

والسبت أيضاً، فاز دالاس مافريكس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 111 - 96، وواشنطن ويزاردز على ميامي هيت 116-110، وسان انتونيو سبيرز على هيوستن روكتس 96 - 89، وشيكاغو بولز على كليفلاند كافالييرز 99-98.

وممفيس غريزليز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 112 - 106 بعد التمديد، ونيو أورليانز بيليكانز على فينيكس صنز 119 - 99.