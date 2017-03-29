غولدن ستايت يعيد هيوستن إلى أرض الواقع

على ملعب "تويوتا سنتر" وأمام 18055 متفرجاً، لم تنفع هيوستن روكتس ثالث المنطقة الغربية الثلاثية المزدوجة "تريبل دبل" الـ20 هذا الموسم وعجز عن مقارعة نجوم غولدن ستايت ووريرز الذي حقق الفوز الثامن على التوالي والـ60 في 74 مباراة حتى الآن وعزز موقعه في صدارة الدوري والمنطقة الغربية قبل 3 أسابيع على الأقل من بداية البلاي أوف.

وكان غولدن ستاييت ووريرز الذي يواصل اللعب في غياب نجمه كيفن دورانت الذي تعرض لاصابة في ركبته مطلع الشهر الحالي، صاحب الأفضلية منذ البداية وكان متقدماً بفارق 17 نقطة مطلع الشوط الثاني بفضل ستيفن كوري، أفضل مسجل في المباراة (32 نقطة مع 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة) وكلاي طومسون (25 نقطة) ودرايموند غرين (19 نقطة).

ونجح هيوستن روكتس في تقليص الفارق إلى 10 نقاط قبل دقيقتين من نهاية المباراة ولكن ذلك لم يكن كافياً بالإضافة إلى أن لاعبي الضيوف كانوا يقضين ومتألقين في مقدمتهم كوري.

وأنهى هاردن المباراة بتسجيله 24 نقطة مع 11 متابعة و13 تمريرة حاسمة ولكنه على غرار زملائه افتقد إلى الدقة في أغلب فترات المباراة (8.38 % فقط)، وبالتالي مني بخسارته الثالثة والعشرين مقابل 51 فوزاً.

وعلق كوري على الفوز قائلاً: "كان يتعين علينا الحذر من جميع التفاصيل وأن نعرف من سيسدد منهم خصوصاً في مراحل نقل الكرة"، مشيداً بالفعالية الدفاعية لرفاقه.

وأضاف: "حاولنا ازعاجهم قدر المستطاع خلال رمياتهم باتجاه السلة وخصوصاً الرميات الثلاثية".

ومنح لاعبو ووريرز الفوز الـ200 لمدربهم ستيف كير في 238 مباراة وهو انجاز لم يحقق أي مدرب بهذه السرعة سابقاً.

-ميامي يتشبث بالمركز الثامن-

وفي المنطقة الشرقية، تشبث ميامي هيت بالمركز الثامن الأخير المؤهل إلى البلاي أوف وذلك بفوزه على مضيفه ديترويت بيستونز 97-96 على ملعب "ذا بالاس أول اوبورن هيلز" وأمام 17160 متفرج.

ويدين ميامي هيت بفوزه السادس والثلاثين في 74 مباراة إلى حسان وايتسايد الذي سجل سلة الانتصار في الثانية الأخيرة.

ويتفوق ميامي هيت بفوز واحد على شيكاغو بولز التاسع (35 فوزاً و39 خسارة)، فيما تراجع ديترويت بيستونز إلى المركز العاشر برصيد 34 فوزاً و41 خسارة.

وكان غوران دراغيتش أفضل مسجل في صفوف الفائز برصيد 28 نقطة، فيما برز كنتافيوس كالدويل-بوب في صفوف الخاسر بتسجيله 25 نقطة.

ووضع أتلانتا هوكس خامس المنطقة الشرقية حداً لسبع هزائم متتالية معززاً موقعه في المركز الخامس اثر تغلبه على ضيفه فينيكس صنز 95-91 على ملعب "فيليبس آرينا" وأمام 13412 متفرجاً.

ويعود الفضل في فوز أتلانتا هوكس إلى دينيس شرودر الذي سجل 27 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة.

ويتساوى أتلانتا هوكس (38 فوزاً و36 خسارة) مع ميلووكي باكس الفائز على مضيفه تشارلوت هورنتس 118-108 بفضل 26 نقطة لطوني سنيل و20 نقطة ليانيس انتيتوكونمبو.

واستفاد أتلانتا هوكس وميللوكي باكس من خسارة انديانا بيسرز (37 فوزاً ومثلها خسارة) أمام ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 114-115.

وانتزع بورتلاند ترايل بلايزرز المركز الثامن في المنطقة الغربية من ضيفه دنفر ناغتس عندما تغلب عليه 122-113 في مباراة شهدت تألق سي جاي ماكولوم صاحب 39 نقطة ويوسف نوركيتش الذي سجل 33 نقطة مع 16 متابعة.

وهو الفوز الـ36 لبورتلاند ترايل بلايزرز مقابل 38 خسارة، فيما تراجع دنفر ناغتس إلى المركز التاسع بعدما تعرض لخسارته الـ39 مقابل 35 فوزاً.

وعمق واشنطن ويزاردز ثالث المنطقة الشرقية جراح مضيفه لوس انجليس ليكرز الأخير في المنطقة الغربية عندما تغلب عليه 119-108، وانتزع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزاً معنوياً من مضيفه بروكلين نتس 106-101.