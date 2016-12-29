غولدن ستايت يحقّق فوزه الثامن والعشرين بالـ NBA

في المقابل، مني لوس أنجليس كليبرز بهزيمته الرابعة توالياً أمام مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 98-102.

في المباراة الأولى التي جمعت متصدر مجموعة الهادي الغربية والبطولة، مع متصدر مجموعة الأطلسي وثاني المنطقة الشرقية، رفع غولدن ستايت رصيده إلى 28 فوزاً و5 هزائم، مقابل 22 انتصاراً و9 هزائم لمنافسه.

وتمكن غولدن ستايت، بطل 2015 واحد أبرز المرشحين للقب هذا الموسم، من تجاوز خسارته بنقطة أمام كليفلاند (108-109) الأحد، بفوز بفارق عشر نقاط على تورونتو.

وأنهى غولدن ستايت الربع الأول متقدماً بفارق 25 نقطة (42-17)، إلا أن تورونتو تمكن من تقليص الفارق لاسيما في الربعين الثاني والرابع، من دون أن ينجح في قلب النتيجة لصالحه.

وكان ستيفن كوري (28 نقطة) وكيفن دورانت (22 نقطة و17 متابعة) الأبرز في غولدن ستايت، فيما برز من تورونتو ديمار ديروزان (29 نقطة) وكايل لاوري (27 نقطة و11 تمريرة).

وفي مباراة ثانية، سقط كليبرز أحد الفرق القوية في المنطقة الغربية، للمرة الرابعة توالياً على رغم تقدمه في النصف الأول من المباراة.

ولم يستطع أوستين ريفرز (22 نقطة) وكريس بول (21 نقطة) ودي أندريه دوردان (13 نقطة و25 متابعة)، منع خسارة كليبيرز للمرة الـ 12 هذا الموسم (مقابل 22 فوزاً)، أمام الأداء الجماعي لنيو أورليانز الذي يحتل المركز قبل الأخير في المنطقة نفسها.

وبرز من الفائز، أنطوني ديفيس (20 نقطة) وبودي هيلد (17 نقطة).

وكان كليبرز الفريق الوحيد في المنطقة الغربية الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة، على غرار إندينا بيسرز في المنطقة الشرقية الذي سقط على أرض واشنطن ويزاردز 105-111.

وكان الربع الثاني حاسماً، إذ أنهاه ويزاردز لصالحه بفارق عشر نقاط (35-23)، منهيا الشوط الأول 58-48. وتمكن في الشوط الثاني من الحفاظ على تقدمه رغم تأخره في الربع الأخير بفارق خمس نقاط.

ونجح جون وول (36 نقطة و11 متابعة) وأوتو بورتر جونيور (22 نقطة) في قيادة واشنطن إلى الفوز الخامس عشر (مقابل 16 خسارة)، بينما فشل بول جورج (34 نقطة) وجف تيغ (19 نقطة) في تجنيب إنديانا الذي كان ضعيفاً دفاعياً، الخسارة الـ 18 مقابل 15 انتصاراً.

في بقية المباريات، فاز سان أنطونيو سبيرز على فينيكس صنز 119-98 وأتلانتا هوكس على نيويورك نيكس 102-98، وميلووكي باكس على ديترويت بيستونز 119-94، وتغلب بورتلاند ترايل بلايزرز على ساكرامنتو كينغز 102-89، وفاز دنفر ناغتس على مينيسوتا تمبروولفز 105-103، وشيكاغو بولز على بروكلين نتس 101-99، وتشارلوت هورنتس على أورلاندو ماجيك 120-101.