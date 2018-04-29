غولدن ستايت يتفوق على نيو أورليانز

وحسم بوسطن سلتيكس بطاقته الى الدور نفسه في المنطقة الشرقية على حساب ميلووكي باكس

وفي مباراة أولى من سبع ممكنة أقيمت على أرضه السبت، واصل غولدن ستايت سعيه الى بلوغ الدور النهائي للدوري للمرة الرابعة تواليا (أحرز اللقب عامي 2015 و2017 وحل وصيفا في 2016)، وتقدم في هذه السلسلة 1-صفر قبل المباراة الثانية التي يستضيفها أيضا الثلاثاء.

وفي غياب كوري أفضل لاعب في الدوري مرتين، عول غولدن ستايت على كلاي طومسون وكيفن دورانت اللذين سجلا 27 و26 نقطة على التوالي.

وبعد ربع أول متكافىء انتهى لصالحه 35-34، قضى غولدن ستايت على أي أمل لنيو أورليانز بالفوز في المباراة، بإنهائه الربع الثاني بفارق كبير وصل الى 20 نقطة (41-21). وواصل ووريرز التفوق في الربع الثالث وأنهاه 27-19، بينما كان الربع الأخير لصالح نيو أورليانز 27-20.

وباستثناء التقدم بفارق خمس نقاط في الربع الأول من المباراة، لم يكن نيو أورليانز في أي موضع يسمح له بتحقيق مفاجأة في أولى مباريات الدور نصف النهائي للمنطقة الغربية، لاسيما وأنه تأخر في الشوط الثاني بفارق 31 نقطة. ولم يقدم بيليكانز الأداء الذي سمح له في الدور الأول من الـ "بلاي أوف"، بالتفوق بنتيجة ساحقة على بورتلاند ترايل بلايزرز 4-صفر.

وكان طومسون ودورانت الأفضل في صفوف حامل اللقب، مع 27 نقطة وست متابعات للأول، و26 نقطة و13 متابعة للثاني، بينما ساهم زميلهما درايموند غرين بتسجيل 16 نقطة وتحقيق 15 متابعة.

ولدى نيو أورليانز، كان أنطوني ديفيس الأفضل مع 21 نقطة و10 متابعات، علماً أنه شارك في 34 دقيقة من المباراة.

وفي حين بدت المباراة في طريقها إلى الحسم، أراح مدرب غولدن ستايت ستيف كير عدداً من لاعبيه الأساسيين في المراحل الأخيرة من اللقاء، استعداداً للموعد المقبل على أرضهم أيضاً الثلاثاء.

وكان يؤمل أن تكون مباراة السبت، موعد عودة كوري إلى أرض الملعب بعد غيابه المتواصل منذ 23 آذار/مارس الماضي بسبب إصابة في الركبة اليسرى. الا أن كير فضّل عدم الدفع بأبرز لاعبيه، وأراحه في المباراة الأولى من السلسلة، وبات من المتوقع ان يعود في مباراة الثلاثاء.

وقال كير بعد الفوز ان عودة كوري "مرجحة جدا" الثلاثاء، مضيفا "أتوقع بشكل كامل ان يخوض مباراة ليل الثلاثاء".

وكان المدرب قد أعلن قبيل مباراة السبت، ان كوري سيغيب عنها، على عكس المتوقع. وأوضح "اتخذنا القرار بناء على رغبتنا في منحه بضعة أيام اضافية (للتأقلم)"، لاسيما وان اللاعب البالغ 30 عاما، خاض تمرينا جماعيا كاملا واحدا منذ اصابته، وكان ذلك يوم الجمعة.

أضاف كير "بعدما يغيب لاعب لخمسة أسابيع، ومن أجل ان يخوض غمار البلاي أوف، لا اعتقد ان تمرينا جماعيا واحدا يكفي"، مؤكدا ان اللاعب "يشعر بشكل ممتاز ويريد ان يلعب، وقدم حججا (من أجل القيام بذلك)، الا اننا سنريحه هذه الليلة (السبت)".

ولم يؤثر غياب كوري بشكل كبير على غولدن ستايت في الدور الأول من الـ "بلاي أوف"، اذ تمكن حامل اللقب من تخطي سان انتونيو سبيرز 4-1.

بوسطن يحقق "الأهم"

وفي المباراة الثانية مساء السبت، حسم بوسطن سلتيكس سلسلته ضد ميلووكي باكس، بفوزه في المباراة السابعة التي أقيمت على أرضه.

ويدين بوسطن الذي بات ثاني المتأهلين الى الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية حيث سيلاقي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بفوزه الى لاعبيه تيري روزييه وآل هورفورد اللذين سجل كل منهما 26 نقطة.

وسجل روزييه 12 من نقاطه الـ 26 في الربع الأخير الذي تفوق فيه بوسطن، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في دوري كرة السلة الأميركي (17 لقبا)، بنتيجة 31-29.

وقال روزييه "حققنا المطلوب وهذا هو الأمر الأهم (...) قبل هذه السلسلة، شكك الجميع بنا. الا اننا آمنا ببعضنا البعض ونجح ذلك".

وبهذا التأهل، نجح بوسطن في التقدم في البلاي أوف في 36 محاولة من أصل 36 بعد تقدمه 2-صفر في السلسلة. وفي مواجهة ميلووكي، تقدم بوسطن بداية 2-صفر، قبل ان يعادل خصمه في أول مرة 2-2، وبعدها 3-3 ويفرض مباراة سابعة حاسمة.

وكان بوسطن الأفضل منذ انطلاق المباراة السابعة، اذ صنع فارقا كبيرا في الربع الأول وصل الى 13 نقطة (30-17)، قبل ان يتمكن ميلووكي في الربع الثاني من تقليص الفارق بشكل ضئيل (25-20). الا ان سلتيكس عاد الى التفوق في الشوط الثاني من المباراة، وأنهى الربع الثالث 31-25. ولم يتمكن الضيف خلال المباراة من التقدم بأكثر من خمس نقاط.

وكان الأفضل في صفوف ميلووكي كريس ميدلتون مع 32 نقطة.

ولا يزال اكتمال عقد الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية، في انتظار حسم السلسلة بين وصيف الموسم الماضي وبطل 2016 كليفلاند كافالييرز، وانديانا بايسرز. ويلتقي الفريقان ليل الأحد في المباراة السابعة الحاسمة.