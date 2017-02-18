غاسول عضواً باللجنة التنفيذية لرابطة اللاعبين

وفاز الإسباني غاسول -الذي أختير ست مرات للمشاركة في مباريات كل النجوم- بالتصويت خلال الاجتماع السنوي لملتقى كل النجوم في نيو أورليانز.

وقالت ميشيل روبرتس المديرة التنفيذية للرابطة "مع تزايد عدد اللاعبين الدوليين في رياضتنا بات من المهم جداً لنا العمل على ضمان تمثيل اهتماماتهم في اللجنة التنفيذية".

وأضافت "بالنظر إلى سجله الحافل بالإنجازات خلال مسيرته بدوري السلة الأمريكي للمحترفين وحول العالم فإن باو سيمنح مؤسستنا رؤية جديدة فريدة من نوعها ونحن سعداء للغاية بانضمامه ونرحب به".

ويبدأ غاسول مزاولة نشاطه باللجنة المكونة من تسعة أعضاء على الفور ولمدة ثلاث سنوات وهو الوحيد باللجنة -المؤلفة من تسعة أعضاء- من خارج الولايات المتحدة.

وينضم غاسول في عضوية اللجنة إلى كريس بول (الرئيس) وليبرون جيمس (النائب الأول للرئيس) وجيمس جونز (أمين الصندوق) وكارميلو أنطوني وستيفن كوري وأندريه ايغودالا وكايل كورفر وأنطوني توليفر (نائب الرئيس).