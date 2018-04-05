عملية جراحية تنهي موسم نوفيتسكي

وفي بيان مقتضب أشار دالاس إلى أن "ديرك نوفيتسكي خضع لعملية جراحية في الكاحل الأيسر".

وتتبقى ثلاث مباريات لدالاس هذا الموسم، وهو يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب المنطقة الغربية، وفقد أي أمل في بلوغ الأدوار النهائية "بلاي أوف" (24 فوزاً و55 خسارة). وبذلك، لن يعود نوفيتسكي الذي سيبلغ الأربعين من العمر في حزيران/يونيو، إلى الملاعب قبل موسم 2018-2019.

ويتوقع أن يكون الموسم المقبل الأخير لنجم كرة السلة الألماني، علماً أنه سيكون الحادي والعشرين له في الدوري الأميركي للمحترفين.

ولم يشارك نوفيتسكي، المتوج بطلاً للدوري الأميركي مع دالاس عام 2011 وأفضل لاعب في الدوري موسم 2006-2007، الأربعاء في المباراة التي مُني خلالها فريقه بهزيمة أمام أورلاندو بنتيجة 100-105.

وخاض نوفيتسكي 77 مباراة هذا الموسم من أصل 79 لفريقه، وبلغ معدله في المباراة 12 نقطة و5,7 متابعات، علماً أنه أمضى ما معدله 24.7 دقيقة على أرض الملعب في المباراة الواحدة.