شكوك حول مشاركة لينارد في المباراة الثالثة

وأصيب لينارد في كاحله الايسر الاحد الماضي، ولم يشارك في تمارين سبيرز الخميس على رغم تواجده في المركز التدريبي.

وقال زميله الاسباني باو غاسول لشبكة "اي اس بي ان"، "كان هنا، الأمور تتقدم ويعمل مع فريق طبي جيد للتعافي من اصابته".

وبلغ معدل لينارد 27.7 نقطة في المباراة ضمن الادوار الاقصائية "بلاي اوف"، لكنه تعرض لالتواء في الكاحل، المصاب اصلا قبل اسبوع، بعد اصطدامه بالجورجي زازا باشوليا.

وترك فريقه في الربع الثالث عندما كان يتقدم باكثر من 20 نقطة، لكن غولدن ستايت استفاد تماما من غيابه وقلص الفارق ليفوز في المباراة 113-111. وتقدم غولدن ستايت، بطل 2015 ووصيف الموسم الماضي، 2-صفر في السلسلة، بعدما جدد فوزه الأربعاء 136-100، ليقطع شوطا كبيرا نحو بلوغ نهائي الدوري.

ويتأهل الى نهائي الدوري الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة. ويخوض نهائي المنطقة الشرقية كليفلاند كافالييرز حامل اللقب وبوسطن سلتيكس، ويتقدم الأول 1-صفر.